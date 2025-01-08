سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A36 بمعالج سنابدراجون وأندرويد 15
◾ معالج ثماني النواة مع معالج رسومي Adreno 710
◾ ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت مع نظام أندرويد 15
◾ إطلاق متوقع في مارس 2025
كشفت اختبارات الأداء على منصة Geekbench عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A36 5G القادم، والذي سيكون أحدث إضافات الشركة لفئة الهواتف متوسطة المدى.
أظهرت نتائج الاختبارات أداءً جيدًا للهاتف، حيث سجل 967 نقطة في اختبار النواة الفردية و2,750 نقطة في اختبار النواة المتعددة. يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة، يُرجح أن يكون Snapdragon 6 Gen 3 أو Snapdragon 7s Gen 2، مع أربع نواة بتردد 2.40 جيجاهرتز وأربع نواة بتردد 1.80 جيجاهرتز.
يتميز المعالج بوحدة معالجة رسومية Adreno 710، ويدعم تقنية الجيل الخامس. سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت.
من المتوقع أن تكشف سامسونج عن Galaxy A36 في مارس 2025، ضمن تحديثات سلسلة Galaxy A المتوسطة. يأتي هذا بعد إطلاق سلسلة Galaxy S25 المرتقبة في نهاية يناير.
يُعد Galaxy A36 جزءًا من استراتيجية سامسونج لتحديث تشكيلة هواتفها متوسطة المدى، والتي تشمل أيضًا سلسلتي M وF. ومن المتوقع أن يطرح الهاتف في أسواق متعددة حول العالم، مع مواصفات تنافسية في فئته السعرية.
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