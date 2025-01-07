MSI تكشف عن لابتوب Titan 18 HX Dragon Edition بتصميم مذهل
◾ تصميم فريد منقوش يدويًا بنقش التنين
◾ مكونات متطورة مع معالج Intel HX الجديد و RTX 5090
◾ شاشة mini LED مقاس 18 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز
كشفت MSI في معرض CES 2025 عن مجموعة من الحواسيب المحمولة المحدثة، لكن جهاز Titan 18 HX Dragon Edition كان الأبرز بينها بتصميمه الاستثنائي.
يتميز الجهاز بتصميم فني فريد يتضمن نقشًا يدويًا لتنين على الغطاء (دون استخدام الذكاء الاصطناعي)، محفور بالحمض على الألمنيوم لإنتاج سطح مفصل وملمس مميز. يضم التصميم أيضًا رموزًا نوردية محفورة وشعارًا مضاءًا بـ RGB.
وفي الداخل، يوجد حلقة معدنية ومنحوتة تنين مدمجة تحت السطح، صُنعت باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة. لوحة اللمس مزودة أيضًا بإضاءة RGB قابلة للتخصيص.
المواصفات التقنية تشمل:
- معالجات Intel HX series الجيل القادم
- بطاقة رسومات NVIDIA RTX 5090
- تخزين PCIe Gen 5 SSD
- Wi-Fi 7
- قدرة كلية 270 واط
- نظام تبريد بغرفة بخارية
- شاشة mini LED مقاس 18 بوصة بشهادة VESA DisplayHDR 1000
- لوحة مفاتيح ميكانيكية Cherry MX منخفضة الارتفاع
يأتي الجهاز ضمن حزمة تشمل فأرة ولوحة مكتب وعبوة بتصميم التنين المطابق. لم تكشف الشركة عن السعر أو موعد التوفر، لكن من الواضح أن الجهاز موجه لفئة محددة من المستخدمين ذوي الميزانية العالية.
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