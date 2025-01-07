Alienware تعيد إحياء سلسلة Area-51 للحواسيب المحمولة

◾ حواسب محمولة بشاشات 16 و18 بوصة مع معالجات Intel Core Ultra وبطاقات RTX 5090

◾ تصميم عصري مع نظام تبريد متطور وإضاءة مميزة

◾ أسعار تبدأ من 3,199 دولار للإصدارات العليا و1,999 دولار للإصدارات الأساسية

كشفت شركة Alienware خلال معرض CES 2025 عن عودة سلسلة Area-51 الشهيرة للحواسيب المحمولة، مع تصميم صناعي جديد وأداء متطور يستهدف عشاق الألعاب والمستخدمين المحترفين.

تقدم الشركة إصدارين من الحاسب المحمول بشاشتين مقاس 16 و 18 بوصة، مزودين بأحدث معالجات Intel Core Ultra 9 275HX وبطاقات رسومات NVIDIA RTX 5090.

يمكن للأجهزة الوصول إلى قدرة رسومية تبلغ 175 واط، مع 105 واط إضافية مخصصة للمعالج، مما يوفر أداءً استثنائيًا في المهام المتطلبة والألعاب.

من الناحية التقنية، تدعم الأجهزة ذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت بسرعة 7200 MT/s، وهي الأعلى في تاريخ حواسيب Alienware المحمولة. كما تتيح مساحة تخزين تصل إلى 12 تيرابايت باستخدام أقراص PCIe Gen 5 SSD.

يتميز التصميم الجديد بطلاء معدني أزرق فيروزي مع تأثيرات متألقة، وإضاءة Aurora مدمجة في الجزء الخلفي.

وأضافت الشركة نافذة من زجاج Gorilla Glass في الجزء السفلي مع فتحة تهوية، تتيح رؤية المكونات الداخلية وتحسن تدفق الهواء. يوفر نظام التبريد الجديد تحسّنًا بنسبة 35% في تدفق الهواء مع خفض مستوى الضوضاء بنسبة 15%.

يأتي الإصدار 16 بوصة بوزن 7.6 رطل، بينما يصل وزن الإصدار 18 بوصة إلى 9.8 رطل. ستتوفر الأجهزة للبيع في الربع الأول من العام، بسعر يبدأ من 3,199 دولار للإصدارات العليا، مع خطط لطرح نماذج أساسية لاحقًا بسعر 1,999 دولار.

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