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إتش بي تكشف عن Omen Max 16 أقوى حواسيبها المحمولة للألعاب

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 7 يناير 2025آخر تحديث: 7 يناير 2025
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◾ معالجات Intel Core Ultra 9 275HX أو AMD Ryzen AI 9 HX 375 مع بطاقات NVIDIA RTX 5000

◾ نظام تبريد متطور بغرفة بخارية ومراوح قابلة للعكس

◾ خيارات شاشة OLED أو IPS بمعدل تحديث 240 هرتز

كشفت إتش بي في معرض CES 2025 عن حاسوبها المحمول الجديد Omen Max 16، الذي تصفه الشركة بأنه أقوى حاسوب محمول مقاس 16 بوصة في تاريخها.

يدعم الجهاز معالجات متطورة من Intel و AMD، مع إمكانية التجهيز بذاكرة DDR5 تصل إلى 64 جيجابايت بسرعة 5,600 MT/s، وأقراص PCIe Gen 5 SSD.

كما يتميز بمجموعة متنوعة من منافذ الاتصال تشمل منفذي Thunderbolt 4 مع دعم الشحن، ومنفذي USB-A، ومنفذ إيثرنت، ومنفذ صوت 3.5 ملم، و HDMI 2.1.

يُعد نظام التبريد أحد أبرز مميزات الجهاز، حيث يضم لأول مرة في سلسلة Omen غرفة بخارية مع مركب Cryo السائل لتحسين إدارة الحرارة. تتميز المراوح بقابليتها للدوران في الاتجاه المعاكس لطرد الغبار من داخل الجهاز، وهي ميزة مبتكرة تساعد في الحفاظ على نظافة المكونات الداخلية.

وأضافت الشركة شريط إضاءة جديد في مقدمة الجهاز، إضافة إلى مستقبل لاسلكي مدمج يمكنه الاتصال بما يصل إلى ثلاثة ملحقات HyperX دون الحاجة لموصلات إضافية.

وأضافت أيضًا ميزة Omen AI إلى تطبيق Gaming Hub، والتي تستخدم التعلم الآلي لضبط الإعدادات وتحسين الأداء بضغطة زر واحدة.

تدعي الشركة زيادة في معدل الإطارات بنسبة 25% أو أكثر حسب اللعبة. من المقرر طرح الجهاز للبيع في ربيع هذا العام، لكن لم يتم الإعلان عن السعر الرسمي بعد.

المزيد حول CES 2025:

بواسطة
Engadget
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 7 يناير 2025آخر تحديث: 7 يناير 2025
دقيقة واحدة

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