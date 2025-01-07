آسوس تطوّر ROG Flow Z13 ليكون أكثر منطقية كجهاز لوحي للألعاب في 2025

◾ معالج AMD Ryzen AI Max+ 395 مع ذاكرة موحدة تصل إلى 32GB

◾ بطارية 70 واط/ساعة تدوم حتى 10 ساعات

◾ شاشة IPS بمعدل تحديث 180 هرتز وسطوع 500 شمعة

كشفت آسوس في معرض CES 2025 عن تحديث شامل لجهاز ROG Flow Z13 اللوحي، مع تحسينات كبيرة في الأداء بفضل قاعدة الرسوميات XG Mobile المحدثة.

أبرز التغييرات عن النموذج السابق هو الاعتماد على معالجات AMD بدلاً من Intel و NVIDIA. يأتي الجهاز بمعالج Ryzen AI Max+ 395 مع ذاكرة موحدة تصل إلى 32GB.

بفضل كفاءة الطاقة المحسنة والبطارية الأكبر (70 واط/ساعة بدلًا من 56)، يوفر الجهاز عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات. ويحافظ الجهاز على خفة وزنه عند 2.6 رطل وسُمك نصف بوصة فقط.

تتميز الشاشة (Nebula Display) بلوحة IPS بمعدل تحديث 180 هرتز، وسطوع يصل إلى 500 شمعة، وتغطية 100% من طيف DCI-P3. كما يتضمن الجهاز منفذ HDMI 2.1 كامل الحجم، ومنفذين USB 4، ومنفذ USB-A، ومنفذ صوت 3.5 ملم، وقارئ بطاقات microSD.

التحديثات الأخرى تشمل لوحة مفاتيح معاد تصميمها، غطاء جلد PU أكثر متانة، ولوحة لمس أكبر. داخليًا، يوجد غرفة تبريد بخارية فولاذية جديدة وزر Action قابل للتخصيص على جانب الجهاز.

يمكن توصيل الجهاز بقاعدة ROG XG Mobile المحدثة التي تدعم الآن بطاقة NVIDIA RTX 5090 وتستخدم Thunderbolt 5 للاتصال. القاعدة متوافقة أيضًا مع Z13 الأصلي.

السعر المتوقع يبدأ من 2,000 دولار لنسخة Ryzen AI Max 390 أو 2,200 دولار لنسخة Ryzen AI Max+ 395. ولم يُعلن عن موعد الإطلاق أو سعر قاعدة XG Mobile.

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