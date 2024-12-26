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20 مليار دولار تدفع آبل للدفاع عن اتفاقيتها مع جوجل

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
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◾ آبل تطلب رسميًا التدخل في قضية احتكار جوجل للبحث

◾ الشركة تخشى على مصير اتفاقية تدر عليها مليارات الدولارات سنويًا

◾ المحاكمة قد تغير مستقبل البحث على الإنترنت

تقدمت شركة آبل بطلب للمشاركة في المحاكمة المرتقبة لشركة جوجل بشأن احتكار البحث عبر الإنترنت، مؤكدة أنها لا تستطيع الاعتماد على جوجل للدفاع عن اتفاقيات تقاسم الإيرادات التي تدر عليها مليارات الدولارات سنويًا.

وأوضحت آبل في أوراق قضائية قُدمت في واشنطن يوم الاثنين أنها لا تخطط لبناء محرك بحث خاص للمنافسة مع جوجل، سواء استمرت المدفوعات أم لا. وتشير التقديرات إلى أن الشركة تلقت نحو 20 مليار دولار في 2022 وحده مقابل جعل جوجل محرك البحث الافتراضي على متصفح سفاري.

وتسعى آبل لاستدعاء شهود للإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة المقررة في أبريل، حيث سيحاول المدعون إثبات ضرورة اتخاذ جوجل عدة إجراءات، منها بيع متصفح كروم ونظام أندرويد، لاستعادة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت.

وتعد قضية وزارة العدل ضد جوجل قضية مهمة قد تعيد تشكيل كيفية وصول المستخدمين للمعلومات عبر الإنترنت. وقد اقترحت جوجل تخفيف اتفاقيات الإعدادات الافتراضية مع مطوري المتصفحات ومصنعي الأجهزة وشركات الاتصالات، لكنها لم تقترح إنهاء اتفاقيات تقاسم عائدات الإعلانات من البحث.

اقتراح المُحرر:

المصدر
رويترز
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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