سامسونج تطور هاتفًا نحيفًا بتقنية كاميرا جديدة: S25 Slim قادم في 2025

◾ تقنية ALoP تقلل حجم وحدة الكاميرا بنسبة 22%

◾ هاتف رابع ينضم لعائلة S25 بتصميم نحيف

◾ موعد الإطلاق غير مؤكد بين بداية 2025 ومنتصفه

كشفت تسريبات عن عمل سامسونج على هاتف Galaxy S25 Slim، الذي سيكون أول هاتف يستخدم تقنية ALoP للكاميرات، التي تتيح تصميمًا أنحف دون التأثير على جودة التصوير.

وتعتمد تقنية ALoP على نظام منشور مائل بزاوية 40 درجة مع مستشعر مائل بزاوية 10 درجات، مما يقلل حجم وحدة الكاميرا المقربة بنسبة 22%، ويسمح بتصميم أنحف للهاتف.

ورغم تأكيد تطوير الهاتف، لم يتضح موعد إطلاقه بعد. فبعض التقارير تشير إلى إطلاقه مع سلسلة S25 في 2025، بينما تتوقع أخرى تأخره إلى منتصف العام.

ويستهدف الهاتف الجديد المستخدمين الراغبين في هاتف متطور بتصميم نحيف، في تجربة جديدة من سامسونج لتنويع خياراتها في الفئة الرائدة، ويبدو أن الشركة الكورية تريد منافسة آبل مبكرًا بعد التقارير التي تزعم تطوير الأخيرة هاتف آيفون آير نحيف.

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