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سامسونج تستعد لإطلاق ميزة التصوير المتواصل: التقط الصورة بهاتفك واستخدمها على حاسوبك فورًا

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
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◾ ميزة جديدة تتيح مشاركة الصور فوريًا بين هواتف وحواسيب جالاكسي

◾ نظام متكامل لتحويل كاميرا الهاتف إلى ويب كام للحاسوب

◾ تحديث One UI 7 يعزز المنظومة المتكاملة لأجهزة سامسونج

كشفت تقارير حديثة عن استعداد سامسونج لإطلاق تحديث One UI 7 الذي سيقدم ميزات جديدة تعزز التكامل بين أجهزتها المختلفة، في خطوة تنافس بها نظام iOS من آبل.

وتتصدر ميزة “الكاميرا المستمرة” قائمة التحديثات الجديدة، حيث ستتيح للمستخدمين التقاط الصور ومسح المستندات باستخدام هواتف جالاكسي، ثم إدراجها مباشرة في تطبيقات مثل Samsung Notes و Samsung Internet على الأجهزة الأخرى المرتبطة.

ويشترط لعمل هذه الميزة أن تكون الأجهزة متصلة بنفس شبكة الواي فاي، وضمن نطاق البلوتوث، مع تسجيل الدخول بنفس حساب سامسونج على جميع الأجهزة.

كما سيقدم التحديث ميزة “مشاركة الكاميرا” التي تتيح استخدام كاميرا الهاتف كويب كام مع أجهزة جالاكسي بوك واللوحية، إضافة إلى ميزة “مشاركة التخزين” التي تسمح بتصفح ملفات الهاتف لاسلكيًا من الحاسوب المحمول أو الجهاز اللوحي.

تُعد سامسونج واحدة من الشركات القليلة في عالم أندرويد التي تقدم تكاملاً بين الأجهزة يشبه نظام آبل، رغم أن تطبيقها حاليًا يقتصر على التطبيقات الأساسية للشركة، على عكس نظام آبل الذي يعمل مع جميع التطبيقات.

بواسطة
AndroidPolice
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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