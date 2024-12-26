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سامسونج تستبعد جالاكسي S23 من نسخة One UI 7 التجريبية

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

◾ هواتف جالاكسي S23 ستحصل على التحديث النهائي مباشرة

◾ برنامج النسخة التجريبية سيقتصر على سلسلة S24 فقط

◾ إطلاق التحديث المستقر مع هواتف S25 مطلع 2024

كشفت مصادر موثوقة أن سامسونج لن تتيح النسخة التجريبية من تحديث One UI 7 لمستخدمي هواتف جالاكسي S23، في حين سيقتصر البرنامج التجريبي على سلسلة S24 فقط.

ورصد المسرّب الشهير @Tarunvats نسخة اختبار داخلية جديدة من One UI 7 لهواتف S23، حيث تم تحديث رقم الإصدار من DXL6 إلى DXLE. وتتشابه هذه النسخة مع النسخة التجريبية المخصصة لهواتف S24 برقم (ZXLE)، مع اختلاف وحيد في حرف “Z” الذي يشير إلى كونها نسخة تجريبية.

وأكد مسرّب آخر أن سامسونج لن تطلق النسخة التجريبية لسلسلة S23 و S22 و S21 وهواتف الفئة A، مرجعًا ذلك إلى تأخر إطلاق البرنامج التجريبي واقتراب موعد إطلاق هواتف S25 في يناير المقبل.

وستطلق سامسونج النسخة المستقرة من تحديث One UI 7 رسميًا مع إطلاق سلسلة S25 في مطلع 2024، قبل توسيع نطاق التحديث ليشمل الأجهزة الأخرى تباعاً.

بواسطة
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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