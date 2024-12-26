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سامسونج تؤكد: معالج Exynos 2500 لن يستخدم في سلسلة S25

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
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◾ المعالج سيوجه لهاتف Galaxy Z Flip 7 القابل للطي

◾ بدء الإنتاج الضخم للمعالج العام المقبل

◾ أول استخدام لمعالج Exynos في الهواتف القابلة للطي

أكد مسؤول رفيع في سامسونج أن معالج Exynos 2500 لن يستخدم في سلسلة هواتف Galaxy S25، وسيتم توجيهه بدلًا من ذلك إلى هاتف Z Flip 7 القابل للطي.

وسيدخل المعالج مرحلة الإنتاج الضخم العام المقبل، في خطوة تهدف لكسر احتكار كوالكوم لمعالجات الهواتف القابلة للطي من سامسونج.

وتخطط سامسونج لإنتاج 229.4 مليون هاتف العام المقبل، منها 3 ملايين وحدة فقط من Z Flip 7 و900 ألف وحدة من Z Flip FE الاقتصادي.

وأشار المصدر إلى تحسن استقرار عملية تصنيع المعالج بتقنية 3 نانومتر (الجيل الثاني)، رغم التحديات السابقة في الإنتاج الضخم.

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المصدر
TheElec
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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