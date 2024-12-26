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تحديث One UI 7 يتيح التحكم الشامل بميزة Super HDR في هواتف سامسونج

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
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◾ تحكم كامل في ميزة Super HDR عبر إعدادات النظام

◾ حل لمشكلة السطوع الزائد عند عرض صور HDR ليلًا

◾ التحديث متوفر حاليًا لسلسلة S24

أضافت سامسونج في تحديث One UI 7 الجديد تحكمًا شاملًا بميزة Super HDR، حيث يمكن للمستخدمين إيقاف الميزة من إعدادات النظام بدلًا من تطبيق المعرض فقط.

وتعمل ميزة Super HDR، المماثلة لـ Ultra HDR من جوجل، على ضبط الشاشات المتوافقة تلقائيًا لعرض محتوى HDR بتفاصيل أعلى في المناطق المضيئة والمظلمة. لكن هذه الميزة قد تسبب إزعاجًا عند استخدام الهاتف ليلًا بسبب السطوع الزائد.

ويمكن الوصول للتحكم الجديد عبر الإعدادات > الميزات المتقدمة > Super HDR، حيث يؤثر الإعداد على كامل نظام التشغيل.

ومن المتوقع أن يبدأ طرح التحديث الرسمي في أوائل فبراير، مع احتمال الإعلان عن جدول زمني للتحديث خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر في 22 يناير 2025.

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بواسطة
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2024آخر تحديث: 26 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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