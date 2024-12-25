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مواصفات بطاقتي Nvidia GeForce RTX 5070 Ti و 5070 تظهر للعلن

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2024آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024
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◾ بطاقة RTX 5070 Ti تقدم قفزة في سعة الذاكرة إلى 16 جيجابايت

◾ أداء متوقع يضاهي أو يتفوق على RTX 4080 الحالية

◾ خيارات متنوعة من البطاقات تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات

كشف المسرب Kopite7kimi عن المواصفات التفصيلية للجيل القادم من بطاقات Nvidia الرسومية متوسطة المستوى. وتظهر البيانات المسربة تحسينات ملحوظة في الأداء والمواصفات التقنية.

تتصدر بطاقة GeForce RTX 5070 Ti الإعلان بمواصفات متميزة، حيث تأتي مزودة بذاكرة GDDR7 سعة 16 جيجابايت مع واجهة ناقل 256 بت. وتعتمد البطاقة على معالج GB203-300-A1 يضم 8,960 نواة CUDA، مع استهلاك طاقة يصل إلى 300 واط، مما يضعها في مرتبة منافسة لبطاقة RTX 4080 الحالية.

أما بطاقة GeForce RTX 5070 القياسية، فتحتفظ بذاكرة 12 جيجابايت من نوع GDDR7 مع واجهة ناقل 192 بت. وتعتمد على معالج GB205-300-A1 بعدد 6,144 نواة CUDA، واستهلاك طاقة 250 واط. وتستهدف هذه البطاقة بشكل رئيسي الألعاب بدقة 1080p نظرًا لمحدودية الذاكرة مقارنة بمتطلبات الألعاب الحديثة.

ويشير التسريب أيضًا إلى خطط Nvidia لإطلاق بطاقة RTX 5060 Ti بذاكرة 16 جيجابايت، مما يوفر خيارًا اقتصاديًا للمستخدمين الذين يحتاجون ذاكرة أكبر. كما ستطرح الشركة بطاقة RTX 5080 بنفس سعة الذاكرة للفئة الأعلى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المواصفات، رغم صدورها عن مصدر موثوق، تظل غير مؤكدة رسميًا حتى إعلان Nvidia الرسمي عن هذه المنتجات.

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بواسطة
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2024آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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