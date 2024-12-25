نظام ذكاء اصطناعي يحقق مستوى بشري في اختبار “الذكاء العام”

◾ نظام o3 من OpenAI يحقق نتيجة 85% في اختبار ARC-AGI

◾ النظام يظهر قدرة على التكيف والتعلم من عدد محدود من الأمثلة

◾ نتائج واعدة تثير تساؤلات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي العام

أعلنت شركة OpenAI في 20 ديسمبر عن تحقيق نظامها الجديد o3 نتيجة تضاهي مستوى الذكاء البشري في اختبار مصمم لقياس “الذكاء العام”. حقق النظام نسبة 85% في اختبار ARC-AGI، متفوقًا على النتيجة السابقة للذكاء الاصطناعي التي بلغت 55%، ومعادلًا متوسط الأداء البشري.

يتميز اختبار ARC-AGI بقياس قدرة النظام على التكيف السريع مع المواقف الجديدة، أو ما يعرف بـ “كفاءة العينات”. على عكس أنظمة مثل ChatGPT التي تحتاج لملايين الأمثلة للتعلم، يختبر ARC-AGI قدرة النظام على فهم الأنماط وتطبيقها من خلال عدد محدود من الأمثلة.

يعتمد الاختبار على مسائل شبكية بسيطة، حيث يتعين على النظام اكتشاف النمط الذي يحول الشبكة من شكل إلى آخر. يتم تقديم ثلاثة أمثلة للتعلم، ثم يجب على النظام استنتاج القواعد وتطبيقها على المثال الرابع.

ورغم أن OpenAI لم تكشف عن التفاصيل التقنية الدقيقة، يبدو أن نظام o3 يتمتع بقدرة عالية على التكيف واستخلاص القواعد البسيطة من أمثلة محدودة. يعتقد الخبراء أن النظام قد يستخدم طريقة مشابهة لنظام AlphaGo من Google، حيث يبحث في سلاسل مختلفة من “التفكير” لاختيار الحل الأمثل.

ومع ذلك، يظل هناك الكثير من الأسئلة حول قدرات النظام الحقيقية. سيتطلب الفهم الكامل لإمكانيات o3 اختبارات موسعة وتقييمات شاملة لمعرفة معدلات نجاحه وفشله.

عند إطلاق النظام رسميًا، سنتمكن من تقييم ما إذا كان يمتلك فعلًا قدرة تكيفية تضاهي الإنسان العادي، وما قد يعنيه ذلك من تأثيرات اقتصادية وتقنية محتملة.

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