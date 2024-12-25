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جوجل تستخدم نموذج Claude لتحسين ذكائها الاصطناعي Gemini

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2024آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

◾ جوجل تقارن مخرجات Gemini مع نموذج Claude المنافس

◾ متعاقدون يقيمون دقة وجودة إجابات النموذجين

◾ عدم وضوح حول موافقة Anthropic على استخدام نموذجها

كشفت مراسلات داخلية حصلت عليها تك كرانش أن متعاقدين يعملون على تحسين نموذج Gemini من جوجل يقومون بمقارنة إجاباته مع مخرجات نموذج Claude المطور من شركة أنثروبيك المنافسة.

يُمنح المتعاقدون مدة تصل إلى 30 دقيقة لكل سؤال لتقييم جودة الإجابات وفق معايير متعددة تشمل الدقة والإسهاب. وقد لاحظ المتعاقدون مؤخرًا ظهور إشارات صريحة لنموذج Claude في المنصة الداخلية المستخدمة للمقارنة، حيث ظهرت عبارة “أنا Claude، تم إنشائي بواسطة أنثروبيك” في بعض المخرجات.

وأظهرت المحادثات الداخلية أن إجابات Claude تركز بشكل أكبر على معايير السلامة مقارنة بـ Gemini. فقد رفض Claude الاستجابة لبعض الطلبات التي اعتبرها غير آمنة، مثل تقمص شخصية مساعد ذكاء اصطناعي آخر.

تجدر الإشارة إلى أن شروط خدمة أنثروبيك التجارية تمنع استخدام Claude “لبناء منتج أو خدمة منافسة” أو “تدريب نماذج ذكاء اصطناعي منافسة” دون موافقتها. ورغم أن جوجل مستثمر رئيسي في أنثروبيك، إلا أنها لم تؤكد حصولها على موافقة لاستخدام النموذج.

وصرحت المتحدثة باسم Google DeepMind، شيرا ماكنامارا، أن الشركة تقوم “بمقارنة مخرجات النماذج” للتقييم، لكنها نفت استخدام نماذج أنثروبيك لتدريب Gemini.

اقتراح المُحرر:

بواسطة
TechCrunch
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2024آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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