التقارير

خبراء يكشفون عن 3 فرص عمل واعدة باستخدام تقنية Sora الجديدة

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 ديسمبر 2024آخر تحديث: 24 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

◾ Sora تقنية جديدة من OpenAI لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو عالية الجودة

◾ ثلاث فرص عمل رئيسية: هندسة الأوامر، والوكالات الإبداعية، وإنتاج المحتوى

◾ التقنية متوفرة ضمن اشتراك ChatGPT Plus بتكلفة 20 دولار شهريًا

أعلن خبراء في مجال التقنية والأعمال عن ظهور فرص عمل جديدة مع إطلاق OpenAI لتقنية Sora المتخصصة في توليد مقاطع الفيديو. وتتميز التقنية الجديدة بقدرتها على تحويل الأوصاف النصية إلى مقاطع فيديو احترافية خلال دقائق.

وحدد الخبراء ثلاثة مجالات رئيسية يمكن من خلالها تحويل هذه التقنية إلى مصدر دخل:

أولها العمل كمهندس أوامر، حيث يتخصص في صياغة الأوامر النصية الدقيقة لتوليد الفيديوهات المطلوبة، مع التركيز على قطاعات محددة مثل العقارات أو الأعمال الصغيرة.

المجال الثاني هو تأسيس وكالة إبداعية متخصصة في إنتاج الفيديوهات باستخدام Sora. ويتضمن ذلك تقديم خدمات متكاملة للحملات التسويقية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز في البداية على خدمة الشركات المحلية الصغيرة.

أما المجال الثالث فيتمثل في إنتاج المحتوى للمنصات الرقمية مثل Instagram و YouTube. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الجمع بين تقنية Sora لإنتاج المرئيات و ChatGPT لكتابة النصوص، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع مثل التمويل والأعمال.

وأكد الخبراء أن نجاح أي من هذه المجالات يتطلب اتباع إطار عمل منظم يعرف باسم “رحلة البطل”، والذي يتضمن عرض الوضع الحالي، وتقديم المشكلة أو الفرصة، وشرح التحديات، وأخيرًا عرض النتائج والتحول المتحقق.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية Sora متوفرة للمشتركين في خدمة ChatGPT Plus مقابل 20 دولار شهريًا، وتتميز بقدرتها على دمج مقاطع الفيديو وتحريك الصور الثابتة وتعديل المقاطع الموجودة بناءً على الأوامر النصية.

المصدر
ZDNET
الوسوم
فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 ديسمبر 2024آخر تحديث: 24 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق برنامج ماجستير جديدًا

24 ديسمبر 2024

ميتا تخطط لإضافة شاشات عرض لنظارات Ray-Ban الذكية

24 ديسمبر 2024

ميزة جديدة في متصفح إيدج لمكافحة البرامج المخادعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

22 ديسمبر 2024

منصة “سولار تريب” للسفر تدخل الشرق الأوسط بتقنيات متقدمة

22 ديسمبر 2024

سيلزفورس تطلق منصة “إيجنت فورس 2

22 ديسمبر 2024

OpenAI تُعلن عن نماذج o3 الجديدة

22 ديسمبر 2024

آسوس تعلن عن حاسوب NUC 14 Pro AI بمعالج إنتل Core Ultra 9

21 ديسمبر 2024

تحديث تطبيق ChatGPT لنظام الماك يضيف دعم ملاحظات آبل وتطبيقات إضافية

20 ديسمبر 2024

تحديث تطبيق Gemini على آيفون يضيف خيارات نماذج جديدة

19 ديسمبر 2024

إنستجرام يكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي لتحرير مقاطع الفيديو بسهولة

19 ديسمبر 2024
زر الذهاب إلى الأعلى