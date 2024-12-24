خبراء يكشفون عن 3 فرص عمل واعدة باستخدام تقنية Sora الجديدة

◾ Sora تقنية جديدة من OpenAI لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو عالية الجودة

◾ ثلاث فرص عمل رئيسية: هندسة الأوامر، والوكالات الإبداعية، وإنتاج المحتوى

◾ التقنية متوفرة ضمن اشتراك ChatGPT Plus بتكلفة 20 دولار شهريًا

أعلن خبراء في مجال التقنية والأعمال عن ظهور فرص عمل جديدة مع إطلاق OpenAI لتقنية Sora المتخصصة في توليد مقاطع الفيديو. وتتميز التقنية الجديدة بقدرتها على تحويل الأوصاف النصية إلى مقاطع فيديو احترافية خلال دقائق.

وحدد الخبراء ثلاثة مجالات رئيسية يمكن من خلالها تحويل هذه التقنية إلى مصدر دخل:

أولها العمل كمهندس أوامر، حيث يتخصص في صياغة الأوامر النصية الدقيقة لتوليد الفيديوهات المطلوبة، مع التركيز على قطاعات محددة مثل العقارات أو الأعمال الصغيرة.

المجال الثاني هو تأسيس وكالة إبداعية متخصصة في إنتاج الفيديوهات باستخدام Sora. ويتضمن ذلك تقديم خدمات متكاملة للحملات التسويقية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز في البداية على خدمة الشركات المحلية الصغيرة.

أما المجال الثالث فيتمثل في إنتاج المحتوى للمنصات الرقمية مثل Instagram و YouTube. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الجمع بين تقنية Sora لإنتاج المرئيات و ChatGPT لكتابة النصوص، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع مثل التمويل والأعمال.

وأكد الخبراء أن نجاح أي من هذه المجالات يتطلب اتباع إطار عمل منظم يعرف باسم “رحلة البطل”، والذي يتضمن عرض الوضع الحالي، وتقديم المشكلة أو الفرصة، وشرح التحديات، وأخيرًا عرض النتائج والتحول المتحقق.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية Sora متوفرة للمشتركين في خدمة ChatGPT Plus مقابل 20 دولار شهريًا، وتتميز بقدرتها على دمج مقاطع الفيديو وتحريك الصور الثابتة وتعديل المقاطع الموجودة بناءً على الأوامر النصية.