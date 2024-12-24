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ميتا تخطط لإضافة شاشات عرض لنظارات Ray-Ban الذكية

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 ديسمبر 2024آخر تحديث: 24 ديسمبر 2024
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◾ إطلاق نسخة محدثة من النظارات الذكية في النصف الثاني من 2025

◾ إضافة شاشة صغيرة لعرض الإشعارات وردود المساعد الذكي

◾ سعر النظارات الحالية 299 دولار

◾ ارتفاع سهم الشركة بنسبة 2.5% ليغلق عند 599.85 دولار

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة ميتا تخطط لتحديث نظاراتها الذكية Ray-Ban بإضافة شاشات عرض في العام المقبل. وتهدف الشركة من خلال هذا التحديث إلى دمج المساعد الذكي الخاص بها في النظارات، حيث ستتمكن الشاشة الصغيرة من عرض الإشعارات والردود.

حققت نظارات Ray-Ban الذكية – التي أطلقت عام 2021 – نجاحًا غير متوقع ضمن جهود ميتا في مجال الميتافيرس. ويرى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، أن النظارات الذكية ستكون “منصة الحوسبة” القادمة.

كما تسرّع الشركة جهودها لتطوير نظارات Orion للواقع المعزز، والتي عرض زوكربيرج نموذجًا أوليًا منها في سبتمبر. تتميز هذه النظارات بقدرتها على عرض عناصر افتراضية تتيح مكالمات الفيديو والإشعارات، لكن النسخة الاستهلاكية قد تستغرق سنوات قبل إطلاقها.

وأكد أندرو بوسورث، رئيس التقنية في ميتا، أن “الخطوة الكبيرة القادمة” نحو الميتافيرس تتمثل في دمج النظارات الذكية مع تجارب الواقع المعزز، معتبرًا أن النظارات هي أفضل الأجهزة لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي.

أداء السهم

شهد سهم ميتا ارتدادًا إيجابيًا بعد أربعة أيام متتالية من الانخفاض الأسبوع الماضي. وحقق السهم مكاسب بنسبة 69% منذ بداية العام، مع تصنيف مركب يبلغ 97 من 99 نقطة، ليحتل المرتبة الثالثة بين 69 شركة في مجموعة محتوى الإنترنت.

اقتراح المُحرر:

المصدر
Financial Times
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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 ديسمبر 2024آخر تحديث: 24 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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