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جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق برنامج ماجستير جديدًا

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 ديسمبر 2024آخر تحديث: 24 ديسمبر 2024
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أبوظبي – أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن إطلاق برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي، والذي يمثل إضافة نوعية لبرامج الدراسات العليا في دولة الإمارات.

ويتيح البرنامج الجديد للطلاب خيار الدراسة بنظام الدوام الكامل أو الجزئي، حيث صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى الساعية لتوظيف خبراء متمرسين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البروفيسور إريك زينغ، رئيس الجامعة، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الدارسين بالمهارات الأساسية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي استجابة للطلب المتزايد على المتخصصين في هذا المجال.

ويجمع المنهج الدراسي بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، حيث تشرف على تدريسه نخبة من الخبراء المحليين والدوليين. كما يتيح البرنامج للطلاب الاستفادة من مرافق الجامعة المتطورة والمشاركة في برامج تدريبية عملية.

وتتضمن المساقات الدراسية موضوعات متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير حلول دقيقة وفعالة تراعي الجوانب الأخلاقية والأمنية. ويستفيد الطلاب أيضاً من فرص التواصل المباشر مع باحثي الجامعة والخبراء الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية الدولة القائمة على الابتكار والتنوع الاقتصادي، من خلال إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على قيادة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 24 ديسمبر 2024آخر تحديث: 24 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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