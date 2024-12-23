بيانات صحفية

هواوي تُعلن بدء الطلب المسبق على Mate X6 في الإمارات

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2024آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024
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◾ سعر الجهاز 7199 درهم مع هدايا بقيمة 2698 درهم للطلبات المسبقة

◾ شاشة خارجية 6.45 بوصة وداخلية 7.93 بوصة بتحديث 120 هرتز

◾ تحسينات في المتانة والكاميرا وتعدد المهام

أعلنت هواوي عن بدء الطلبات المسبقة لهاتفها الجديد القابل للطي Mate X6 في الإمارات. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الرمادي والأحمر والأسود، مع عروض خاصة للحجز المبكر تشمل ساعة WATCH GT 4 وخدمة HUAWEI Care+ لستة أشهر، إضافة إلى خصم استبدال يصل إلى 700 درهم.

يتميز الهاتف بتصميم متين يجمع بين زجاج Kunlun على الشاشة الخارجية ولوحة ألياف كربونية للشاشة الداخلية. ويضم كاميرا Ultra Chroma بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قابلة للتعديل بعشر درجات.

ويدعم الجهاز تشغيل ثلاثة تطبيقات في وقت واحد على شاشته الداخلية الكبيرة، مع شاشتين OLED بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. وتستمر فترة الطلب المسبق حتى 5 يناير 2025.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2024آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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