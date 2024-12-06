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FBI يحذر من هجوم إلكتروني يستهدف الرسائل بين آيفون وأندرويد

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 6 ديسمبر 2024آخر تحديث: 6 ديسمبر 2024
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حذرت الأجهزة الأمنية الفيدرالية الأمريكية المستخدمين من خطورة تبادل الرسائل النصية التقليدية بين هواتف آيفون وأندرويد، داعية لاستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني عن هجوم إلكتروني واسع النطاق تشنه الصين على شركات الاتصالات الأمريكية مثل AT&T و Verizon و Lumen Technologies.

وأوضح المسؤولون أن الهجوم، المعروف باسم “Salt Typhoon”، مكّن المخترقين من الوصول إلى:

  • الرسائل النصية الخاصة
  • المكالمات الهاتفية
  • البيانات الوصفية للمكالمات

وأكد جيف غرين، المدير التنفيذي للأمن السيبراني في CISA: “نصيحتنا واضحة: استخدموا التشفير، سواء في الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية. حتى لو اعترض المهاجم البيانات، فلن يتمكن من قراءتها إذا كانت مشفرة”.

التطبيقات الآمنة البديلة:

وتجري الحكومة الأمريكية تحقيقًا في الهجمات، فيما تعمل الوكالات الأمنية مع شركات الاتصالات لتعزيز الحماية.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 6 ديسمبر 2024آخر تحديث: 6 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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