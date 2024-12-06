FBI يحذر من هجوم إلكتروني يستهدف الرسائل بين آيفون وأندرويد

حذرت الأجهزة الأمنية الفيدرالية الأمريكية المستخدمين من خطورة تبادل الرسائل النصية التقليدية بين هواتف آيفون وأندرويد، داعية لاستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني عن هجوم إلكتروني واسع النطاق تشنه الصين على شركات الاتصالات الأمريكية مثل AT&T و Verizon و Lumen Technologies.

وأوضح المسؤولون أن الهجوم، المعروف باسم “Salt Typhoon”، مكّن المخترقين من الوصول إلى:

الرسائل النصية الخاصة

المكالمات الهاتفية

البيانات الوصفية للمكالمات

وأكد جيف غرين، المدير التنفيذي للأمن السيبراني في CISA: “نصيحتنا واضحة: استخدموا التشفير، سواء في الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية. حتى لو اعترض المهاجم البيانات، فلن يتمكن من قراءتها إذا كانت مشفرة”.

التطبيقات الآمنة البديلة:

وتجري الحكومة الأمريكية تحقيقًا في الهجمات، فيما تعمل الوكالات الأمنية مع شركات الاتصالات لتعزيز الحماية.