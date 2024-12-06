ناسا تؤجل عودة رواد الفضاء إلى القمر حتى 2026

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تأجيل إطلاق مهمة “أرتميس 2” المأهولة إلى القمر حتى أبريل 2026، في ثاني تأجيل لبرنامج العودة إلى القمر هذا العام.

ويأتي هذا التأجيل بعد اكتشاف مشكلات في الدرع الحراري لمركبة “أوريون” الفضائية خلال الرحلة التجريبية غير المأهولة “أرتميس 1″، حيث لوحظ تآكل غير متوقع في المواد العازلة.

وقال مسؤولو ناسا إن درجات الحرارة داخل الكبسولة ظلت ضمن المستويات الآمنة خلال الاختبار، لكن الوكالة فضلت عدم المخاطرة بسلامة رواد الفضاء.

وسيقود المهمة رائد الفضاء ريد وايزمن، الذي علّق قائلاً: “نتفهم وندعم قرار ناسا الذي يضع سلامة رحلات الفضاء المأهولة في المقام الأول”.

ويضم طاقم “أرتميس 2” أربعة رواد فضاء:

ريد وايزمن (ناسا)

فيكتور جلوفر (ناسا)

كريستينا كوخ (ناسا)

جيريمي هانسن (وكالة الفضاء الكندية)

وستستغرق المهمة عشرة أيام، سيدور خلالها الطاقم حول القمر دون الهبوط عليه، في خطوة تمهيدية لمهمة “أرتميس 3” التي ستشهد أول هبوط بشري على القطب الجنوبي للقمر في منتصف 2027.

تُعد هذه المهمة جزءًا من برنامج “أرتميس” الطموح الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ مهمة أبولو 17 عام 1972.

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