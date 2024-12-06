جوجل تسهّل إيقاف نتائج البحث المخصصة

يبدو أن جوجل أضافت خيارًا جديدًا يسمح للمستخدمين بإيقاف نتائج البحث المخصصة بسهولة، عبر رابط يظهر في نهاية صفحة نتائج البحث، حسب تقرير من SEO Round Table.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

ابحث عن أي موضوع في جوجل

انتقل إلى نهاية صفحة النتائج

ابحث عن رابط “جرب بدون تخصيص”

اضغط على الرابط لعرض نتائج غير مخصصة

وقال المتحدث باسم جوجل، نيد أدريانس: “هذا التغيير يساعد المستخدمين على فهم ما إذا كانت نتائجهم مخصصة، مع إتاحة الفرصة لاستكشاف نتائج غير مخصصة”.

ملاحظات مهمة:

الرابط قد لا يظهر في جميع عمليات البحث

التغيير مؤقت ولا يؤثر على إعدادات التخصيص الدائمة

الميزة تظهر بشكل أكبر على الهواتف مقارنة بأجهزة الكمبيوتر

وأوضح أدريانس أن الميزة الجديدة أكثر وضوحًا وسهولة من الخيار السابق الذي كان متاحًا في قسم “حول هذه النتيجة”.

يُذكر أن المستخدمين كانوا قادرين منذ فترة طويلة على الوصول لنتائج غير مخصصة عبر إضافة معامل “&pws=0” لعنوان URL، أو من خلال إعدادات حساب جوجل.

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