تيك توك يقترب من الحظر في أمريكا بعد رفض الاستئناف القضائي

رفض ثلاثة قضاة أمريكيين التماسًا من شركة بايت دانس لإلغاء قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أيد القضاة القانون الجديد الذي يلزم الشركة المالكة ببيع التطبيق لشركة غير صينية بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.

وجادلت بايت دانس بأن القانون يستهدف تيك توك بشكل غير عادل، وأن الحظر سينتهك حقوق المستخدمين الدستورية. وأكدت الشركة أن البيع مستحيل لأن الحكومة الصينية ستمنعه.

خيارات محدودة

الاستئناف أمام المحكمة العليا

انتظار تنفيذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوعده بإنقاذ التطبيق

موقف متناقض

يُذكر أن ترامب، الذي أصدر أوامر تنفيذية لتقييد التطبيق خلال فترة رئاسته الأولى، غيّر موقفه في 2024 بعد لقائه مع متبرع جمهوري له مصالح مالية في التطبيق.

ويرى خبراء قانونيون صعوبة في إيجاد مسار قانوني لإنقاذ التطبيق بعد تولي ترامب الرئاسة في يناير 2025.