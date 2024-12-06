الذكاء الاصطناعي Meta AI يصل إلى 600 مليون مستخدم شهريًا

أعلن مارك زوكربيرغ أن مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI على وشك تجاوز علامة فارقة جديدة، مع اقترابه من 600 مليون مستخدم شهريًا، بعد أن تخطى حاجز 500 مليون مستخدم في أكتوبر الماضي.

وترافق الإعلان مع إطلاق نموذج Llama 3.3 الجديد، الذي تقول الشركة إنه يقدم أداءً مماثلاً لنموذج Llama 3.1 405B، لكن بتكلفة أقل بكثير.

ونشر أحمد الدحلة، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، رسمًا بيانيًا يُظهر تفوق النموذج الجديد على منافسيه Gemini Pro 1.5 و GPT-4o في عدة اختبارات.

وألمح زوكربيرغ، في مقطع فيديو على إنستجرام، إلى أن النموذج القادم Llama 4 سيتم تدريبه على مجموعة من أكثر من 100 ألف وحدة معالجة H100، مع توقع إطلاق النسخ الأصغر منه “في وقت مبكر من العام المقبل”.