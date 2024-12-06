إصدار احترافي جديد من ChatGPT باشتراك 200 دولار شهريًا

كشفت شركة OpenAI عن فئة اشتراك جديدة باسم “Pro” لروبوت المحادثة ChatGPT بقيمة 200 دولار شهريًا، تتيح للمستخدمين الوصول غير المحدود إلى نموذجها الأكثر تطورًا “o1”.

يشمل الاشتراك الجديد استخدام وضع الصوت المتقدم، كما يتميز النموذج بقدرته على التعامل مع الصور. وأضافت الشركة وضعًا جديدًا باسم “o1 Pro” يوفر قوة حوسبة أكبر للتعامل مع المشكلات المعقدة.

وتستهدف الشركة بالإصدار الجديد المستخدمين المحترفين الذين لا يكفيهم النموذج التجريبي الحالي ويحتاجون إلى نتائج أكثر دقة، خاصة الباحثين والمهندسين والمبرمجين.

وقال ماكس شوارزر، الباحث في الشركة: “أظهرت اختباراتنا التفصيلية أن النموذج الجديد يقلل الأخطاء الكبيرة بنسبة 34% مقارنة بالنسخة التجريبية، مع تحسن في سرعة المعالجة بنسبة 50%”.

يأتي هذا الإعلان بينما يتوقع أن ينفق القطاع التقني 200 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في 2024.

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