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أمازون ويب سيرفيسز تخفض أسعار قواعد البيانات بنسبة 50%

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 6 ديسمبر 2024آخر تحديث: 6 ديسمبر 2024
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Noah Berger/Getty Images

أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن تخفيض أسعار خدمات قواعد البيانات السحابية بنسبة تصل إلى 50%، مع طرح مجموعة من الابتكارات الجديدة.

وأطلقت الشركة خلال مؤتمر AWS re:Invent 2024:

وقال جاناباثي كريشنامورثي، نائب رئيس خدمات قواعد البيانات في AWS: “نسعى لجعل قواعد البيانات أكثر سهولة للمطورين، ليتمكنوا من التركيز على بناء الجيل القادم من التطبيقات”.

تقنيات جديدة لتحسين الأداء

تتميز Aurora DSQL بهندسة جديدة تعتمد على تقنية Firecracker للآلات الافتراضية المصغرة، مما يتيح التوسع غير المحدود دون الحاجة للتجزئة التقليدية.

وأضافت الشركة ميزة “التزامن المتفائل” التي تضمن تنفيذ العمليات محليًا مع الحفاظ على اتساق البيانات عبر المناطق المختلفة.

تجارب عملية

تستخدم يونايتد آيرلاينز جداول DynamoDB العالمية لإدارة نظام حجز المقاعد. وقال سانجاي نايار، المدير الإداري للشركة: “اخترنا هذه التقنية لقدرتها الاستثنائية على التوسع وتوفير زمن استجابة منخفض”.

كما يستخدم دوري كرة القدم الأمريكية خدمة MemoryDB لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مستفيدًا من أدائها العالي في معالجة البيانات.

تأتي هذه التحديثات في إطار استراتيجية AWS لتمكين التطبيقات المتطورة وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في خدماتها السحابية.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 6 ديسمبر 2024آخر تحديث: 6 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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