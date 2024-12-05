Ring تعزز منتجاتها في السوق السعودي بمجموعة أجهزة وخدمات مبتكرة للأمن المنزلي

أعلنت Ring، الرائدة في مجال حلول الأمن المنزلي عالميًا عن إطلاق إضافات جديد لمجموعة منتجاتها وخدماتها التي توفرها لعملائها في المملكة العربية السعودية، حيث طرحت أحدث إصداراتها من أجراس الباب بالفيديو Ring Battery Video Doorbell والكاميرا الداخلية الجديدة كليًا Ring Pan-Tilt Indoor Camera بالإضافة إلى لونان جديدان مستوحيان من الطبيعة لكاميرا Indoor with Privacy Shutter، كما أطلقت الشركة خطط اشتراك Ring Home لتوفير خيارات أوسع نطاقًا للمستخدمين في المملكة لتعزيز أمن منازلهم.

وفي تعليقه على هذه الإضافات الجديدة، صرح محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال – الأسواق الناشئة – Ring: “نسعى باستمرار لتطوير تقنيات سهلة الاستخدام وفعالة تعزز من راحة بال عملائنا. وقد صممنا المنتجات والخدمات الجديدة التي نقدمها اليوم في سوق السعودية لتلبي احتياجات المستخدمين سواء كانوا داخل منازلهم أو بعيدين عنها”.

منتجات مبتكرة بأداء فائق

تتيح كاميرا Ring Pan-Tilt أول كاميرا داخلية من أمازون مزودة بخاصية الدوران بزاوية 360 درجة والميلان بزاوية 169 درجة، مما يوفر مرونة أكبر ويتيح للمستخدم الاطلاع على كافة زوايا المنزل، كما تقدم الكاميرا لقطات فيديو عالية الجودة وأداء موثوق، بما في ذلك مقاطع فيديو كاملة وعالية الجودة وذات وضوح ورؤية ليلية بالألوان، مع تغطية واسعة للحركة الأفقية والانحناء العمودي. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بجميع المميزات التي يحبونها ويثقون بها من Ring بما في ذلك العرض المباشر، والتحدث ثنائي الاتجاه، والتنبيهات الفورية للحركة.

ويتمتع Ring Battery Video Doorbell بخصائص فيديو شاملة وعالية الدقة، وتركيب سهل، إلى جانب بطارية أطول عمرًا بنسبة تصل إلى 23% مقارنة بالإصدار السابق (بناءً على الإعدادات الأكثر استخدامًا). وكما هو الحال في جميع منتجات Ring، يوفر هذا الإصدار الجديد ميزات مثل الكشف عن الحركة مع إمكانية تخصيص مناطق محددة، بالإضافة إلى تنبيهات فورية وبث مباشر، وخاصية التحدث مع الزوار بسهولة من أي مكان.

خيارات اشتراك مرنة ومتطورة

واطلقت Ring خطط “Ring Home” لمساعدة العملاء في تعزيز الحماية المنزلية عبر ثلاث مستويات هي Home Basic وHome Standard والخطة الجديدة كلياً Home Premium. تمنح هذه الباقات المستخدمين القدرة على حفظ ومشاركة وتحميل تسجيلات الفيديو الموجودة في السحابة لمدة تصل إلى 180 يومًا. وتشمل جميع الباقات على تنبيهات “المعاينة بالفيديو” والتي توفر فيديو قصير لتنبيهات الحركة مما يوفر تجربة أفضل للمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي خطتي Standard وPremium الاستمتاع بتنبيهات جرس الباب، التي تُعلم صاحب المنزل بوجود شخص على الباب من خلال ما يشبه المكالمة الهاتفية وميزة العرض المباشر المطول، التي تزيد مهلة مراقبة باب المنزل إلى 30 دقيقة. أما بالنسبة لمشتركي Premium، فستتوفر لهم الآن ميزة “العرض المباشر المستمر” إلى جانب تسجيل الفيديوهات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على Ring Stick Up Camera وStick Up Camera Pro والجيل الثاني من Indoor Camera وPan-Tilt Indoor Camera

تصاميم جديدة تلائم جميع الأذواق

في خطوة تضفي بها Ring مزيداً من التنوع على منتجاتها تم إطلاق ألوان جديدة مستوحاة من الطبيعة لكاميراIndoor with Privacy Shutter، وهي اللون “الزهري” للمساحات المشرقة واللون “الأبيض النجمي” كلون محايد يناسب أي مساحة.

التوافر والأسعار

يتوفر Ring Battery Video Doorbell للشراء عبر الإنترنت وفي متاجر مختارة داخل المملكة العربية السعودية من ديسمبر 2024، بسعر 449 ريال سعودي. وتتوفر كاميرا Ring Pan-Tilt الداخلية للبيع في المملكة بسعر349 ريال سعودي عبر الإنترنت وفي المتاجر المختارة كما تتوفر الألوان الجديدة ل لكاميرا Indoor with Privacy Shutter بسعر 279 أما خطط الاشتراك فهي متوفرة على موقع Ring.com بأسعار كالتالي: Home Basic بسعر $4.99 شهريًا أو 49.99$ سنويًا، أو Home Standard بسعر $10 شهريًا أو $100 سنويًا، أو Home Premium بسعر $20 شهريًا أو $200 سنويًا.