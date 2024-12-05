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مايكروسوفت تطلب من المستخدمين الترقية إلى ويندوز 11 أو شراء كمبيوتر جديد

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 5 ديسمبر 2024آخر تحديث: 6 ديسمبر 2024
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أعلنت مايكروسوفت أنها ستضع علامة مائية على شاشات المستخدمين الذين قاموا بالترقية إلى ويندوز 11 على أجهزة قديمة لا تستوفي المتطلبات.

وذكرت الشركة في صفحتها للدعم الفني أن العلامة المائية ستكون: “هذا الحاسوب لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات تشغيل ويندوز 11، وهي المتطلبات التي تضمن تجربة أكثر موثوقية وجودة”.

وأضافت: “لا نوصي بتثبيت ويندوز 11 على هذا الحاسوب لأنه قد يواجه مشاكل في التوافق. وإذا تم المتابعة، فلن يتلقى الجهاز الدعم أو التحديثات، ولن يغطي ضمان المصنع أي أضرار تنتج عن مشاكل التوافق”.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل أشهر أن تحديثات الأمان والأداء المجانية لويندوز 10 ستتوقف في أكتوبر 2025. وبعد هذا التاريخ، سيتمكن المستخدمون من مواصلة استخدام النظام، لكن عليهم الدفع مقابل التحديثات والدعم.

ولم تكشف مايكروسوفت بعد عن الأسعار المتوقعة للمستخدمين الراغبين في الاحتفاظ بويندوز 10.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 5 ديسمبر 2024آخر تحديث: 6 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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