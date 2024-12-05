شركة OpenAI تتعاون مع Anduril لتطوير تقنية مكافحة الطائرات المسيّرة

أعلنت OpenAI عن شراكة مع Anduril الدفاعية الناشئة لتزويد الجيش الأمريكي بتقنيات ذكاء اصطناعي تستخدم في مكافحة هجمات الطائرات المسيّرة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Anduril ستدمج تقنيات OpenAI في برمجيات تقييم وتتبع الطائرات بدون طيار. وأوضحت الشركة أن هذه التقنيات ستحسن دقة وسرعة الاستجابة للطائرات المسيّرة، مما يقلل الأضرار الجانبية.

وأكدت الشركتان أن تقنيات OpenAI لن تُستخدم في أنظمة الأسلحة الأخرى التابعة لـ Anduril.

تأتي هذه الشراكة بعد تعديل OpenAI لسياستها في يناير، حيث رفعت الحظر عن استخدام تقنياتها في المجال العسكري، وأبرمت لاحقًا اتفاقيات مع البنتاغون في مجالي الأمن السيبراني ومشاريع أخرى.

كما عينت الشركة مسؤولين سابقين في قطاع الدفاع، من بينهم ساشا بيكر من وزارة الدفاع، وبول ناكاسوني الرئيس السابق لوكالة الأمن القومي الذي يشغل حاليًا منصبًا في مجلس إدارتها.

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