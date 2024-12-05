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شركة Chainalysis تستغني نهائيًا عن رئيسها التنفيذي المؤسس

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 5 ديسمبر 2024آخر تحديث: 5 ديسمبر 2024
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أعلنت شركة Chainalysis المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين، مغادرة مؤسسها ورئيسها التنفيذي مايكل غروناجر بشكل نهائي، بعد شهرين من إجازته المؤقتة.

وقال جوناثان ليفين، المؤسس المشارك، في تصريحات خاصة لموقع تيك كرانش إن مجلس إدارة الشركة عينه رئيسًا تنفيذيًا خلفًا لغروناجر، مع احتفاظه بمنصبه كمدير للاستراتيجية.

وأضاف ليفين: “سأواصل قيادة قسم البحث والتطوير، حيث أعتقد أن الرئيس التنفيذي يجب أن يكون مسؤول المنتجات الأول في الشركة”.

وأكد المدير الجديد أن الشركة في وضع مالي قوي، مشيرًا إلى أنها جمعت 175 مليون دولار في 2022، ولا تحتاج حاليًا لتمويل إضافي.

وتُقدر قيمة Chainalysis بنحو 8.6 مليار دولار. وتعمل الشركة في مجال كشف الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، وتضم بين عملائها الحكومة الأمريكية وشركات عالمية.

يذكر أن الشركة سرّحت نحو 15% من موظفيها البالغ عددهم 900 موظف أواخر 2023، في إطار خطة للتركيز على العقود الحكومية.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 5 ديسمبر 2024آخر تحديث: 5 ديسمبر 2024
دقيقة واحدة

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