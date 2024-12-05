سامسونج تُطلق One UI 7 Beta لهواتف جالاكسي

أطلقت سامسونج النسخة التجريبية من واجهة One UI 7 لمستخدمي هواتف جالاكسي S24 في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وكوريا وألمانيا وبولندا.

وتتميز الواجهة الجديدة بتصميم أكثر بساطة وتأثيرًا، مع تقليل العناصر المزدحمة على الشاشة، وإضافة ودجات جديدة، وخيارات تخصيص متقدمة تمنح المستخدم تحكمًا أدق في مظهر وأداء الواجهة.

وتقدم سامسونج ميزة جديدة تسمى Now Bar، ستتوفر في هواتف جالاكسي المستقبلية، تتيح للمستخدم الوصول للمعلومات والتفاعل مع الإشعارات دون فتح الهاتف، خاصةً مع تشغيل الموسيقى وساعة الإيقاف والتسجيل الصوتي والترجمة الفورية.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، وسّعت الشركة دعم مساعد الكتابة ليشمل تطبيقات إضافية، كما رفعت عدد لغات نسخ المكالمات من 13 إلى 20 لغة، مع إضافة خاصية النسخ التلقائي للمكالمات المسجلة.

وأعادت سامسونج تصميم تطبيق الكاميرا بالكامل، مع إضافة أزرار وأدوات تحكم جديدة، وتحسينات في الوضع الاحترافي، وميزة التحكم في سرعة التقريب.

وعلى صعيد الأمان، قدمت الشركة لوحة تحكم جديدة لنظام Knox، ودعم تقنية Passkeys، مع تسريع استعادة النسخ الاحتياطي، وإضافة خيار منع الاتصال بشبكات 2G، ونظام Identity Check للحماية من السرقة.

ومن المقرر إطلاق النسخة النهائية من One UI 7 مع سلسلة هواتف جالاكسي S25 في الربع الأول من 2025.