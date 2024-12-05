سعر بيتكوين يتخطى حاجز 100 ألف دولار لأول مرة

تجاوز سعر عملة بيتكوين المشفرة حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتعيينه بول أتكنز، المؤيد للعملات المشفرة، رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقفز سعر بيتكوين بنحو 50% منذ يوم الانتخابات، ليسجل ارتفاعًا بأكثر من 100% منذ بداية العام الجاري.

وذكرت وكالة رويترز أن الشركات الصغيرة بدأت في تحويل جزء من استثماراتها من النقد إلى العملات المشفرة، مستفيدة من موقف ترامب المؤيد للقطاع.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد اتخذت إجراءات قانونية ضد منصات تداول العملات المشفرة مثل Coinbase، معتبرة بعض الرموز المشفرة أوراقًا مالية غير مسجلة.

يذكر أن قطاع العملات المشفرة قدّم تبرعات بقيمة 245 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية الأخيرة، وفقًا لشبكة CNBC.