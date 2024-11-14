محرك بحث Perplexity يبدأ عرض الإعلانات

أعلنت شركة Perplexity، محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن بدء تجربة عرض الإعلانات على منصتها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.

تفاصيل البرنامج الإعلاني:

شكل الإعلانات: «أسئلة متابعة مُموّلة» تظهر جانب نتائج البحث

علامات واضحة تميز المحتوى الإعلاني كـ «مُموّل»

شراكات مع شركات كبرى مثل Indeed و Whole Foods و Universal McCann

أسباب القرار:

الاشتراكات المدفوعة وحدها لا تكفي لبرنامج مشاركة الأرباح المستدام

الإعلانات تضمن تدفقًا مستمرًا وقابلًا للتوسع من الإيرادات

دعم الشراكات مع الناشرين

ضمانات للمستخدمين:

الإجابات ستظل تُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي وليس المعلنين

عدم مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع المعلنين

الحفاظ على موضوعية ودقة الإجابات

تحديات وانتقادات:

دعاوى قضائية من Dow Jones و NY Post بتهم سرقة المحتوى

إنذار من New York Times بوقف الاستخدام غير المصرح به

مخاوف المحللين حول نطاق وفعالية الإعلانات

يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الشركة لجمع 500 مليون دولار بتقييم 9 مليارات دولار، وتخدم حاليًا 100 مليون استعلام بحث أسبوعيًا.