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محرك بحث Perplexity يبدأ عرض الإعلانات

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 14 نوفمبر 2024آخر تحديث: 14 نوفمبر 2024
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أعلنت شركة Perplexity، محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن بدء تجربة عرض الإعلانات على منصتها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.

تفاصيل البرنامج الإعلاني:

  • شكل الإعلانات: «أسئلة متابعة مُموّلة» تظهر جانب نتائج البحث
  • علامات واضحة تميز المحتوى الإعلاني كـ «مُموّل»
  • شراكات مع شركات كبرى مثل Indeed و Whole Foods و Universal McCann

أسباب القرار:

  • الاشتراكات المدفوعة وحدها لا تكفي لبرنامج مشاركة الأرباح المستدام
  • الإعلانات تضمن تدفقًا مستمرًا وقابلًا للتوسع من الإيرادات
  • دعم الشراكات مع الناشرين

ضمانات للمستخدمين:

  • الإجابات ستظل تُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي وليس المعلنين
  • عدم مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع المعلنين
  • الحفاظ على موضوعية ودقة الإجابات

تحديات وانتقادات:

  • دعاوى قضائية من Dow Jones و NY Post بتهم سرقة المحتوى
  • إنذار من New York Times بوقف الاستخدام غير المصرح به
  • مخاوف المحللين حول نطاق وفعالية الإعلانات

يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الشركة لجمع 500 مليون دولار بتقييم 9 مليارات دولار، وتخدم حاليًا 100 مليون استعلام بحث أسبوعيًا.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 14 نوفمبر 2024آخر تحديث: 14 نوفمبر 2024
دقيقة واحدة
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