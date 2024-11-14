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محرك بحث Perplexity يبدأ عرض الإعلانات
أعلنت شركة Perplexity، محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن بدء تجربة عرض الإعلانات على منصتها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.
تفاصيل البرنامج الإعلاني:
- شكل الإعلانات: «أسئلة متابعة مُموّلة» تظهر جانب نتائج البحث
- علامات واضحة تميز المحتوى الإعلاني كـ «مُموّل»
- شراكات مع شركات كبرى مثل Indeed و Whole Foods و Universal McCann
أسباب القرار:
- الاشتراكات المدفوعة وحدها لا تكفي لبرنامج مشاركة الأرباح المستدام
- الإعلانات تضمن تدفقًا مستمرًا وقابلًا للتوسع من الإيرادات
- دعم الشراكات مع الناشرين
ضمانات للمستخدمين:
- الإجابات ستظل تُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي وليس المعلنين
- عدم مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع المعلنين
- الحفاظ على موضوعية ودقة الإجابات
تحديات وانتقادات:
- دعاوى قضائية من Dow Jones و NY Post بتهم سرقة المحتوى
- إنذار من New York Times بوقف الاستخدام غير المصرح به
- مخاوف المحللين حول نطاق وفعالية الإعلانات
يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الشركة لجمع 500 مليون دولار بتقييم 9 مليارات دولار، وتخدم حاليًا 100 مليون استعلام بحث أسبوعيًا.