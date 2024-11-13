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مايكروسوفت تبحث عن المزيد: مدير قسم الألعاب يكشف خطط التوسع المستقبلية
كشف فيل سبنسر، رئيس قسم ألعاب الفيديو في مايكروسوفت، عن استمرار الشركة في البحث عن صفقات استحواذ جديدة وخططها للمنافسة في سوق الأجهزة المحمولة ومتاجر الألعاب النقالة، حسب تقرير من بلومبرج.
1. التوسع الجغرافي
- التركيز على الاستحواذات في آسيا
- شراكة مع شركات صينية لتطوير ألعاب عالمية
- تعاون ناجح مع Tencent في لعبة Age of Empires للهواتف
2. الأجهزة المحمولة
- العمل على نماذج أولية لجهاز ألعاب محمول
- تحسين تطبيق Xbox على الأجهزة المحمولة الحالية
- خطط لإطلاق جهاز خاص في غضون سنوات
3. متجر الألعاب المحمولة
- تأجيل إطلاق متجر Xbox للموبايل لمزيد من الدراسة
- محادثات مع مطوري Candy Crush وCall of Duty Mobile
- انتظار تطورات القضايا التنظيمية مع Apple وGoogle
4. مستقبل Xbox
- نمو في الألعاب السحابية والكمبيوتر الشخصي
- توسيع نشر ألعاب Xbox على منصات PlayStation وNintendo
- تفاؤل بشأن نمو سوق ألعاب الموبايل
وأكد سبنسر أن قطاع Xbox «لم يكن أكثر صحة من قبل»، مضيفًا أن نمو السوق لن يعتمد على «وحدات تحكم بقيمة 1000 دولار» بل على إبداع نماذج أعمال وأجهزة جديدة.