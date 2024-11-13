مايكروسوفت تبحث عن المزيد: مدير قسم الألعاب يكشف خطط التوسع المستقبلية

كشف فيل سبنسر، رئيس قسم ألعاب الفيديو في مايكروسوفت، عن استمرار الشركة في البحث عن صفقات استحواذ جديدة وخططها للمنافسة في سوق الأجهزة المحمولة ومتاجر الألعاب النقالة، حسب تقرير من بلومبرج.

1. التوسع الجغرافي

التركيز على الاستحواذات في آسيا

شراكة مع شركات صينية لتطوير ألعاب عالمية

تعاون ناجح مع Tencent في لعبة Age of Empires للهواتف

2. الأجهزة المحمولة

العمل على نماذج أولية لجهاز ألعاب محمول

تحسين تطبيق Xbox على الأجهزة المحمولة الحالية

خطط لإطلاق جهاز خاص في غضون سنوات

3. متجر الألعاب المحمولة

تأجيل إطلاق متجر Xbox للموبايل لمزيد من الدراسة

محادثات مع مطوري Candy Crush وCall of Duty Mobile

انتظار تطورات القضايا التنظيمية مع Apple وGoogle

4. مستقبل Xbox

نمو في الألعاب السحابية والكمبيوتر الشخصي

توسيع نشر ألعاب Xbox على منصات PlayStation وNintendo

تفاؤل بشأن نمو سوق ألعاب الموبايل

وأكد سبنسر أن قطاع Xbox «لم يكن أكثر صحة من قبل»، مضيفًا أن نمو السوق لن يعتمد على «وحدات تحكم بقيمة 1000 دولار» بل على إبداع نماذج أعمال وأجهزة جديدة.