شركة Just Eat تبيع Grubhub بخسارة فادحة

أعلنت شركة Just Eat Takeaway الهولندية لتوصيل الطعام عن بيع شركتها الأمريكية Grubhub إلى مجموعة Wonder مقابل 650 مليون دولار، أي بخسارة 91% من قيمة الشراء البالغة 7.3 مليار دولار قبل أربع سنوات فقط.

تفاصيل الصفقة

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2025

العائد الصافي المتوقع 50 مليون دولار فقط

Wonder ستتحمل ديون Grubhub البالغة 500 مليون دولار

أسباب البيع

تراجع ربحية قطاع توصيل الطعام بعد انتهاء جائحة كورونا

عودة الناس للتسوق التقليدي

صعوبة استدامة نموذج التوصيل السريع

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات التوصيل السريع تحديات كبيرة:

انخفاض تقييم شركة Flink من 3 مليار إلى أقل من مليار دولار

انسحاب Getir من أسواق أمريكا وبريطانيا وأوروبا

محاولات سابقة فاشلة لبيع Grubhub منذ 2022

وتهدف Wonder، التي جمعت أكثر من 1.7 مليار دولار من المستثمرين، إلى إنشاء تطبيق شامل لتوصيل الطعام من خلال هذا الاستحواذ، جامعةً بين خدمات المطاعم وعمليات التوصيل الخاصة بها.