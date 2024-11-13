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شركة Just Eat تبيع Grubhub بخسارة فادحة
أعلنت شركة Just Eat Takeaway الهولندية لتوصيل الطعام عن بيع شركتها الأمريكية Grubhub إلى مجموعة Wonder مقابل 650 مليون دولار، أي بخسارة 91% من قيمة الشراء البالغة 7.3 مليار دولار قبل أربع سنوات فقط.
تفاصيل الصفقة
- من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2025
- العائد الصافي المتوقع 50 مليون دولار فقط
- Wonder ستتحمل ديون Grubhub البالغة 500 مليون دولار
أسباب البيع
- تراجع ربحية قطاع توصيل الطعام بعد انتهاء جائحة كورونا
- عودة الناس للتسوق التقليدي
- صعوبة استدامة نموذج التوصيل السريع
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات التوصيل السريع تحديات كبيرة:
- انخفاض تقييم شركة Flink من 3 مليار إلى أقل من مليار دولار
- انسحاب Getir من أسواق أمريكا وبريطانيا وأوروبا
- محاولات سابقة فاشلة لبيع Grubhub منذ 2022
وتهدف Wonder، التي جمعت أكثر من 1.7 مليار دولار من المستثمرين، إلى إنشاء تطبيق شامل لتوصيل الطعام من خلال هذا الاستحواذ، جامعةً بين خدمات المطاعم وعمليات التوصيل الخاصة بها.