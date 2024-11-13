ترامب يعيّن إيلون ماسك رئيسًا لوزارة جديدة لكفاءة الحكومة الأمريكية

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعيين الملياردير إيلون ماسك رئيسًا لوزارة جديدة تحت اسم “وزارة كفاءة الحكومة” أو اختصارًا DOGE. وسيعمل ماسك جنبًا إلى جنب مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة الوزارة الجديدة التي ستتعاون مع مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض.

وفي بيان نشره ترامب على منصته «تروث سوشيال»، أوضح أن هدف الوزارة الجديدة هو «تفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض اللوائح الزائدة، وتقليص النفقات غير الضرورية، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية»، في إطار حركة «إنقاذ أمريكا». ومن المقرر أن تنجز الوزارة عملها بحلول 4 يوليو 2026.

وقد أعلن راماسوامي عبر منصة X أن الوزارة ستبدأ في جمع أمثلة على الهدر والاحتيال وإساءة استخدام الأموال الحكومية من المواطنين، مؤكدًا انسحابه من المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو.

وقد تؤدي هذه الخطة إلى تسريح جماعي واسع النطاق للموظفين الحكوميين، حيث سبق لراماسوامي أن وعد خلال حملته في 2023 بتسريح 75% من الموظفين الفيدراليين المدنيين، منهم 50% في السنة الأولى. وتتضمن خطته إلغاء عدة وكالات فيدرالية، مما قد يؤدي إلى فقدان نحو 1.7 مليون أمريكي لوظائفهم.

ويثير تعيين ماسك مخاوف لدى المراقبين، خاصة بعد تجربته السابقة مع منصة تويتر (X حاليًا)، حيث أدت قراراته إلى تسريح 90% من الموظفين وانخفاض قيمة الشركة بنسبة 80%. كما يلفت المراقبون إلى أن اسم الوزارة (DOGE) يبدو مستوحى من العملة المشفرة المفضلة لدى ماسك.

جدير بالذكر أن ماسك أنفق أكثر من 130 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية، وارتفعت ثروته بمقدار 15 مليار دولار بعد يوم من الانتخابات، حيث يُتوقع أن تستفيد شركاته مثل تسلا وسبيس إكس ونيورالينك من تخفيف القيود التنظيمية والعقود الحكومية مع إدارة ترامب الجديدة.