دراسة مقلقة: أكثر من مليار شاب معرضون لخطر فقدان السمع

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة BMJ Global Health أن ما بين 670 مليون و1.35 مليار مراهق وشاب قد يواجهون خطر فقدان السمع بسبب عادات الاستماع غير الآمنة للموسيقى.

تفاصيل الدراسة:

تحليل بيانات من 33 دراسة شملت أكثر من 19,000 شخص

الفئة العمرية: 12-34 عامًا

مصدرا التعرض الرئيسيان: أجهزة الاستماع الشخصية (سماعات الرأس والأذن) فعاليات الموسيقى الحية



النتائج الرئيسية:

24% من الشباب يستمعون لأجهزتهم بمستويات صوت ضارة

48% يتعرضون لمستويات صوت غير آمنة في الحفلات والنوادي والمسارح

2.8 مليار شخص في الفئة العمرية المستهدفة عالميًا

المخاطر الصحية:

فقدان السمع الناتج عن الضوضاء (NIHL)

طنين الأذن (صوت رنين مستمر)

احتمال أضرار سمعية دائمة

توصيات للحماية:

خفض مستوى الصوت في الأجهزة الشخصية

ارتداء واقيات الأذن في الفعاليات الصاخبة

تؤكد هذه الدراسة تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2015 الذي قدّر تعرض مليار شاب لخطر مماثل. ويدعو الباحثون القادة العالميين لاتخاذ إجراءات لتشجيع عادات استماع أكثر أمانًا، محذرين من احتمال حدوث وباء فقدان السمع بين الشباب إذا لم يتم كبح هذه الممارسات غير الآمنة.