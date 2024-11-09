بنتلي ستُطلق أول سيارة SUV كهربائية في 2026

كشفت شركة بنتلي للسيارات الفاخرة المملوكة لمجموعة فولكسفاغن عن خططها الطموحة لدخول سوق السيارات الكهربائية، معلنة عن إطلاق أول سيارة SUV كهربائية بالكامل في عام 2026، حسب التقارير.

تفاصيل الخطة الجديدة:

تأجيل هدف التحول الكامل للكهرباء من 2030 إلى 2035

الاستمرار في تقديم سيارات هجينة قابلة للشحن حتى 2035

تصميم وإنتاج السيارة الكهربائية الجديدة في مقر الشركة في كرو، بريطانيا

وصرح الرئيس التنفيذي فرانك-شتيفن فاليسر قائلاً: «نحن نخوض رحلة تحويلية للموازنة بين تراث بنتلي الفاخر والاستدامة الحديثة»، مؤكدًا عزم الشركة على توسيع محفظتها من السيارات الكهربائية والهجينة دون المساس بهوية العلامة التجارية.

مواصفات السيارة الجديدة:

أصغر حجمًا من طراز بنتايغا

مصممة للمناطق الحضرية المكتظة

مناسبة لركن السيارات في المدن الكبرى مثل لندن ومدريد

نطاق قيادة قوي يلبي احتياجات المدن

تجربة صوتية فريدة بدون محاكاة صوت المحرك التقليدي

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وأكد ماتياس رابه، المدير التقني للشركة، أن السيارة الجديدة ستحافظ على تجربة القيادة المميزة لعلامة بنتلي رغم حجمها المدمج، مشيرًا إلى أهمية الصوت في تجربة القيادة وتطوير الشركة لنمط صوتي مبتكر يميز سياراتها الكهربائية عن المنافسين.

يأتي هذا التحرك في سياق تحول أوسع في الصناعة، حيث عدّلت علامات تجارية مثل بورشه وفولفو جداولها الزمنية للسيارات الكهربائية. ومع ذلك، قد تواجه بنتلي تحديًا أكبر في إقناع قاعدة عملائها التقليديين المفضلين لمحركات الوقود التقليدي.