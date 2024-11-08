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لعبة Call of Duty: Mobile تتجاوز مليار تحميل عالميًا
أعلنت شركة Activision أن لعبة Call of Duty: Mobile تجاوزت مليار تحميل حول العالم منذ إطلاقها، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الخامسة للعبة.
أهم التفاصيل:
- أُطلقت اللعبة عام 2019 لأنظمة Android وiOS
- حققت 270 مليون تحميل في عامها الأول
- إشاعات عن إيقاف اللعبة تدريجيًا مع إطلاق Warzone Mobile
- Activision تؤكد استمرار دعم اللعبة مع “خارطة طريق قوية” للمحتوى والتحديثات
تحديث الموسم العاشر – الذكرى الخامسة:
- موعد الإطلاق: 6 نوفمبر، 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ
- خريطة Battle Royale جديدة في موقع Krai
- مميزات الخريطة الجديدة:
- منظر حضري كثيف عند سفح جبال الأورال
- إعادة ظهور واحدة لكل شخصية
- علامات الكلاب القابلة للمسح عند الإقصاء الثاني
- حاجة الفريق للوصول ومسح العلامة لإعادة اللاعب
محتوى احتفالي جديد:
- تصاميم جديدة للشخصيات
- مخططات أسلحة
- بطاقات اتصال
- متاح عبر شراء تصاريح جديدة
رغم نجاح اللعبة المستمر، كشفت مايكروسوفت في وثائق مقدمة لهيئة المنافسة البريطانية أن Call of Duty: Mobile سيتم إيقافها تدريجيًا مع إطلاق Warzone Mobile، لكن Activision لم تتطرق مباشرة لهذا الكشف أو تحدد موعدًا للإيقاف.