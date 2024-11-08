لعبة Call of Duty: Mobile تتجاوز مليار تحميل عالميًا

أعلنت شركة Activision أن لعبة Call of Duty: Mobile تجاوزت مليار تحميل حول العالم منذ إطلاقها، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الخامسة للعبة.

أهم التفاصيل:

أُطلقت اللعبة عام 2019 لأنظمة Android وiOS

حققت 270 مليون تحميل في عامها الأول

إشاعات عن إيقاف اللعبة تدريجيًا مع إطلاق Warzone Mobile

Activision تؤكد استمرار دعم اللعبة مع “خارطة طريق قوية” للمحتوى والتحديثات

تحديث الموسم العاشر – الذكرى الخامسة:

موعد الإطلاق: 6 نوفمبر، 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ

خريطة Battle Royale جديدة في موقع Krai

مميزات الخريطة الجديدة: منظر حضري كثيف عند سفح جبال الأورال إعادة ظهور واحدة لكل شخصية علامات الكلاب القابلة للمسح عند الإقصاء الثاني حاجة الفريق للوصول ومسح العلامة لإعادة اللاعب



محتوى احتفالي جديد:

تصاميم جديدة للشخصيات

مخططات أسلحة

بطاقات اتصال

متاح عبر شراء تصاريح جديدة

رغم نجاح اللعبة المستمر، كشفت مايكروسوفت في وثائق مقدمة لهيئة المنافسة البريطانية أن Call of Duty: Mobile سيتم إيقافها تدريجيًا مع إطلاق Warzone Mobile، لكن Activision لم تتطرق مباشرة لهذا الكشف أو تحدد موعدًا للإيقاف.