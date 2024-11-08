الألعاب

لعبة Call of Duty: Mobile تتجاوز مليار تحميل عالميًا

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 نوفمبر 2024آخر تحديث: 8 نوفمبر 2024
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أعلنت شركة Activision أن لعبة Call of Duty: Mobile تجاوزت مليار تحميل حول العالم منذ إطلاقها، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الخامسة للعبة.

أهم التفاصيل:

  • أُطلقت اللعبة عام 2019 لأنظمة Android وiOS
  • حققت 270 مليون تحميل في عامها الأول
  • إشاعات عن إيقاف اللعبة تدريجيًا مع إطلاق Warzone Mobile
  • Activision تؤكد استمرار دعم اللعبة مع “خارطة طريق قوية” للمحتوى والتحديثات

تحديث الموسم العاشر – الذكرى الخامسة:

  • موعد الإطلاق: 6 نوفمبر، 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ
  • خريطة Battle Royale جديدة في موقع Krai
  • مميزات الخريطة الجديدة:
    • منظر حضري كثيف عند سفح جبال الأورال
    • إعادة ظهور واحدة لكل شخصية
    • علامات الكلاب القابلة للمسح عند الإقصاء الثاني
    • حاجة الفريق للوصول ومسح العلامة لإعادة اللاعب

محتوى احتفالي جديد:

  • تصاميم جديدة للشخصيات
  • مخططات أسلحة
  • بطاقات اتصال
  • متاح عبر شراء تصاريح جديدة

رغم نجاح اللعبة المستمر، كشفت مايكروسوفت في وثائق مقدمة لهيئة المنافسة البريطانية أن Call of Duty: Mobile سيتم إيقافها تدريجيًا مع إطلاق Warzone Mobile، لكن Activision لم تتطرق مباشرة لهذا الكشف أو تحدد موعدًا للإيقاف.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 نوفمبر 2024آخر تحديث: 8 نوفمبر 2024
دقيقة واحدة
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