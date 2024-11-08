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شركة OpenAI تستحوذ على نطاق Chat.com

فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 نوفمبر 2024آخر تحديث: 8 نوفمبر 2024
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استحوذت شركة OpenAI على النطاق الإلكتروني Chat.com، الذي كان قد بيع سابقاً بأكثر من 15 مليون دولار، حسب تقرير تك كرانش.

تفاصيل النطاق:

  • تم تسجيله أول مرة في سبتمبر 1996
  • آخر صفقة بيع في 2023 لـ Dharmesh Shah (المؤسس المشارك والمدير التقني لـ HubSpot)
  • سعر الصفقة السابقة: 15.5 مليون دولار
  • يعد من أعلى صفقتي بيع نطاقات معلنة في التاريخ

الوضع الحالي:

  • أكدت OpenAI شراء النطاق
  • لم تكشف عن قيمة الصفقة
  • النطاق يحول الزوار حاليًا إلى أداة ChatGPT
  • لا يبدو أن الخطوة مرتبطة بإعادة تسمية ChatGPT

يُعتقد أن Shah اشترى النطاق في 2023 متوقعًا نمو صناعة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي وإمكانية تحقيق عائد كبير من هذا الاسم المختصر والمباشر.

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فريق التحرير Follow on X أرسل بريدا إلكترونيا 8 نوفمبر 2024آخر تحديث: 8 نوفمبر 2024
أقل من دقيقة
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