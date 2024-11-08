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شركة OpenAI تستحوذ على نطاق Chat.com
استحوذت شركة OpenAI على النطاق الإلكتروني Chat.com، الذي كان قد بيع سابقاً بأكثر من 15 مليون دولار، حسب تقرير تك كرانش.
تفاصيل النطاق:
- تم تسجيله أول مرة في سبتمبر 1996
- آخر صفقة بيع في 2023 لـ Dharmesh Shah (المؤسس المشارك والمدير التقني لـ HubSpot)
- سعر الصفقة السابقة: 15.5 مليون دولار
- يعد من أعلى صفقتي بيع نطاقات معلنة في التاريخ
الوضع الحالي:
- أكدت OpenAI شراء النطاق
- لم تكشف عن قيمة الصفقة
- النطاق يحول الزوار حاليًا إلى أداة ChatGPT
- لا يبدو أن الخطوة مرتبطة بإعادة تسمية ChatGPT
يُعتقد أن Shah اشترى النطاق في 2023 متوقعًا نمو صناعة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي وإمكانية تحقيق عائد كبير من هذا الاسم المختصر والمباشر.