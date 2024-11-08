شركة OpenAI تستحوذ على نطاق Chat.com

استحوذت شركة OpenAI على النطاق الإلكتروني Chat.com، الذي كان قد بيع سابقاً بأكثر من 15 مليون دولار، حسب تقرير تك كرانش.

تفاصيل النطاق:

تم تسجيله أول مرة في سبتمبر 1996

آخر صفقة بيع في 2023 لـ Dharmesh Shah (المؤسس المشارك والمدير التقني لـ HubSpot)

سعر الصفقة السابقة: 15.5 مليون دولار

يعد من أعلى صفقتي بيع نطاقات معلنة في التاريخ

الوضع الحالي:

أكدت OpenAI شراء النطاق

لم تكشف عن قيمة الصفقة

النطاق يحول الزوار حاليًا إلى أداة ChatGPT

لا يبدو أن الخطوة مرتبطة بإعادة تسمية ChatGPT

يُعتقد أن Shah اشترى النطاق في 2023 متوقعًا نمو صناعة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي وإمكانية تحقيق عائد كبير من هذا الاسم المختصر والمباشر.