روبلوكس تطبق سياسات أمان جديدة لحماية المستخدمين الصغار

أعلنت منصة روبلوكس (Roblox) عن تطبيق سياسات أمان جديدة تهدف لتوفير حماية أفضل للمستخدمين الصغار. وكشفت المنصة عن تفاصيل هذه القواعد في منتدى المطورين.

التغييرات الرئيسية:

ابتداءً من 3 ديسمبر:

حظر المحتوى غير المصنف عن المستخدمين تحت 13 عامًا

لا يمكنهم اللعب أو البحث أو اكتشاف التجارب غير المصنفة

يمكنهم فقط عرض معلومات صفحة التجربة عبر رابط مباشر

يجب على المطورين تأكيد أن معلومات تجاربهم (الصور المصغرة، العنوان، الوصف) تناسب جميع الأعمار أو الأعمار 9 فما فوق

ابتداءً من 18 نوفمبر:

تقييد الوصول إلى: مناطق التجمع الاجتماعي تجارب إنشاء المحتوى الحر

متاح فقط للمستخدمين فوق 13 عامًا

تأتي هذه الإجراءات في ظل تاريخ مضطرب للعبة روبلوكس فيما يتعلق بحماية المستخدمين الصغار، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية ما لا يقل عن 24 شخصًا منذ 2018 بتهم تتعلق باختطاف أو إساءة معاملة أطفال تم التعرف عليهم عبر المنصة.