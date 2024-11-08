مايكروسوفت تضيف الذكاء الاصطناعي لتطبيقي Notepad وPaint

يبدو أن مايكروسوفت بدأت بطرح ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطبيق Notepad تسمى Rewrite، إلى جانب مميزات مماثلة في تطبيق Paint، حسب التقارير.

ميزة Rewrite في Notepad:

تتيح إعادة كتابة الجمل وتغيير نبرة النص وتعديل طوله

يمكن الوصول إليها عبر: تظليل النص والنقر بزر الماوس الأيمن اختصار لوحة المفاتيح Ctrl+I

تتضمن خيارات: إطالة النص تعديل النبرة تغيير التنسيق

يمكن تعطيل الميزة من إعدادات التطبيق

ميزات الذكاء الاصطناعي في Paint:

Generative Fill:

إضافة وتعديل العناصر المرئية في الصور والرسومات

تحديد منطقة ووصف الصورة المراد إضافتها

Generative Erase:

إزالة الصور في الصور والرسومات

استخدام “فرشاة المسح التوليدي” مع أداة الممحاة

الغريب أن إضافة التدقيق الإملائي لـ Notepad استغرق أكثر من أربعة عقود، بينما استغرق إدخال هذه المميزات المتقدمة للذكاء الاصطناعي بضعة أشهر فقط. المميزات متاحة حاليًا لمستخدمي Windows Insiders كنسخة تجريبية.