مقارنة آبل واتش 10 و آبل واتش 8.. هل حان وقت الترقية؟

أطلقت آبل ساعتها الذكية Apple Watch Series 10 بعد مرور 10 سنوات على إصدار أول ساعة ذكية من الشركة. هذه النسخة الجديدة تأتي بتصميم أرفع، وشاشة أكبر، ومعالج أسرع من الطراز السابق.

ولكن هل التطورات التي طرأت عليها تستحق الترقية إذا كنت تملك آبل واتش 8؟ سنلقي نظرة تفصيلية على الفروقات بين الإصدارين.

التصميم والمواصفات

تأتي آبل واتش 10 بأحجام جديدة وهي 42 ملم و46 ملم، مقارنة بأحجام الإصدار الثامن التي كانت 41 ملم و45 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جسم آبل واتش 10 أصبح أخف وزنًا وأرق من سابقتها، ما يجعلها أكثر راحة عند الارتداء.

بالنسبة للخامات، يتوفر الإصدار العاشر بخيارين: الألمنيوم والتيتانيوم، مع واجهة خلفية من المعدن وكريستال السفير، بينما جاء الإصدار الثامن بخيارات من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.

من حيث الألوان، الإصدار العاشر يقدم خيارات جديدة مثل الألمنيوم باللون الأسود اللامع، والذهب الوردي، والتيتانيوم بألوان مختلفة، في حين أن الإصدار الثامن تميز بألوان مثل الفضي، الأسود، والأحمر (PRODUCT RED).

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الشاشة

إحدى أبرز التحسينات في آبل واتش 10 هي الشاشة. تتميز بشاشة OLED عريضة تمتد إلى جوانب الساعة، مما يزيد من وضوح العرض، خاصة في نسخة الـ 46 ملم.

كما أن سطوع الشاشة يصل إلى 2000 شمعة، ما يعزز وضوحها حتى تحت الإضاءة القوية، مقارنة بسطوع 1000 شمعة فقط في الإصدار الثامن.

من حيث الدقة، الإصدار العاشر يتفوق على الثامن بشاشته ذات 416 × 496 بكسل لنسخة 46 ملم، مقارنة بـ 396 × 484 بكسل لنسخة 45 ملم في الإصدار الثامن.

الأداء والبرمجيات

كلا الإصدارين يعملان بنظام watchOS 11، ولكن Series 10 يأتي بمعالج S10 الجديد ومساحة تخزين 64 جيجابايت، مقارنة بمعالج S8 ومساحة تخزين 32 جيجابايت في الإصدار الثامن.

المعالج الجديد يُمكِّن الساعة من تقديم مزايا مثل الوصول إلى بيانات الصحة مباشرة، بالإضافة إلى ميزة التحكم بالإيماءات مثل Double Tap، التي لم تكن متاحة في آبل واتش 8.

ميزات الصحة

على الرغم من أن كلا الإصدارين يقدمان مستشعرات الصحة الأساسية مثل مستشعر القلب الكهربائي (ECG) وتتبع درجة حرارة المعصم، إلا أن الإصدار العاشر يتميز بإضافة جديدة وهي اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم، وهي ميزة تعتمد على قياس حركات التنفس أثناء النوم باستخدام مقياس التسارع.

من ناحية أخرى، فإن ميزة مراقبة الأكسجين في الدم المتوفرة في الإصدار الثامن لم تعد متاحة في الإصدار العاشر داخل الولايات المتحدة، بسبب قضايا قانونية بين آبل وشركة Masimo.

البطارية والشحن

بالنسبة لعمر البطارية، لا يوجد فرق كبير بين الإصدارين حيث أن كلاهما يوفر ما يصل إلى 18 ساعة من الاستخدام.

لكن الفارق يأتي في سرعة الشحن، حيث يمكن شحن Apple Watch Series 10 من 0% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط، مقارنة بـ 45 دقيقة للإصدار الثامن.

السعر والتوفر

لا تتوفر ساعة آبل واتش 8 في المتاجر الرسمية حاليًا، لكن يمكن العثور على بعض النسخ المُجددة بسعر يبدأ من 250 دولار. أما الإصدار العاشر، فيبدأ سعره من 399 دولار للألمنيوم و699 دولار لنسخة التيتانيوم.

الحكم النهائي

إذا كنت تمتلك Apple Watch Series 8، فإن الترقية إلى Series 10 تستحق، خاصة إذا كنت تبحث عن تصميم أنحف وأخف، وشاشة أكبر وأكثر سطوعًا، بالإضافة إلى مميزات صحية جديدة مثل اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم.

ومع ذلك، إذا كانت ميزة مراقبة الأكسجين في الدم مهمة بالنسبة لك، فقد ترغب في الاحتفاظ بالإصدار الثامن حتى حل المشاكل القانونية المتعلقة بهذه الميزة في الإصدار العاشر.