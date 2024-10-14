سبيس إكس تنجح في استعادة صاروخ “سوبر هيفي” باستخدام أذرع ميكانيكية

قامت سبيس إكس بأول تجربة ناجحة لإطلاق مركبتها الضخمة “ستارشيب” وإعادة صاروخ “سوبر هيفي” إلى موقع الإطلاق باستخدام أذرع ميكانيكية باسم “تشوبستيك”. جرت التجربة صباح الأحد في منشأة ستاربيس بولاية تكساس، وهي جزء من جهود الشركة لتطوير نظام صاروخي يمكن إعادة استخدامه بالكامل.

تركزت أهداف هذه التجربة، التي تعد الخامسة ضمن برنامج تطوير ستارشيب، على تحقيق عمليتين أساسيتين: الإمساك بصاروخ “سوبر هيفي” عند موقع الإطلاق بعد فصله عن المركبة، بالإضافة إلى إعادة المركبة إلى الأرض بشكل آمن في المحيط الهندي.

Thousands of distinct vehicle and pad criteria had to be met prior to catching the Super Heavy booster. Thanks to the tireless work of SpaceX engineers, we succeeded with catch on our first attempt. pic.twitter.com/6wa5v6xHI0 — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

نجاح هذه المهام يمثل خطوة هامة نحو هدف سبيس إكس بتطوير نظام صاروخي يمكن إعادة استخدامه بشكل متكرر وبسرعة، وهو ما يعزز طموح الشركة في تسهيل الوصول إلى الفضاء وجعل السفر بين الكواكب ممكنًا.

نجح الجزء العلوي من “ستارشيب” في العودة إلى الأرض في تجربة سابقة، إلا أن الإمساك بصاروخ “سوبر هيفي” يمثل سابقة في تاريخ رحلات الفضاء. وتمت عملية الإمساك عن طريق أذرع مثبتة في برج الإطلاق جرى إغلاقها حول الصاروخ بعد تباطؤه واستقراره.

قد يهمك > اليمن تُصبح أول دولة عربية تشغّل الإنترنت الفضائي “ستارلينك” من سبيس إكس

رغم أن المركبة “ستارشيب” انفجرت بعد وصولها إلى المحيط الهندي، فإن التجربة حققت أهدافها الرئيسية. ومن الجدير بالذكر أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أعطت الموافقة على هذه التجربة في وقت أقرب من المتوقع، بعد تأكدها من استيفاء سبيس إكس للمعايير اللازمة.

من جانبها، تواصل سبيس إكس تحسين نظام الإطلاق وإجراء الاختبارات على المركبة وبرج الإطلاق، مع توقعات بمزيد من التجارب في المستقبل لتحقيق إعادة استخدام كاملة لكافة مراحل الصاروخ.

المصدر