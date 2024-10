سبيس إكس تنجح في استعادة صاروخ “سوبر هيفي” باستخدام أذرع ميكانيكية

قامت سبيس إكس بأول تجربة ناجحة لإطلاق مركبتها الضخمة “ستارشيب” وإعادة صاروخ “سوبر هيفي” إلى موقع الإطلاق باستخدام أذرع ميكانيكية باسم “تشوبستيك”. جرت التجربة صباح الأحد في منشأة ستاربيس بولاية تكساس، وهي جزء من جهود الشركة لتطوير نظام صاروخي يمكن إعادة استخدامه بالكامل.

تركزت أهداف هذه التجربة، التي تعد الخامسة ضمن برنامج تطوير ستارشيب، على تحقيق عمليتين أساسيتين: الإمساك بصاروخ “سوبر هيفي” عند موقع الإطلاق بعد فصله عن المركبة، بالإضافة إلى إعادة المركبة إلى الأرض بشكل آمن في المحيط الهندي.

Thousands of distinct vehicle and pad criteria had to be met prior to catching the Super Heavy booster. Thanks to the tireless work of SpaceX engineers, we succeeded with catch on our first attempt. pic.twitter.com/6wa5v6xHI0

— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024