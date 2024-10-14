خلل في Word يتسبب بحذف ملفاتك.. إليك كيفية تجنبه

اكتشف عدد من مستخدمي Microsoft Word مشكلة خطيرة تتسبب في حذف ملفاتهم دون إمكانية استرجاعها في بعض الأحيان من سلة المهملات.

وعلى الرغم من اعتراف مايكروسوفت بوجود المشكلة، لم تحدد موعدًا دقيقًا لإصلاحها. في هذه الأثناء، هناك بعض الحلول المؤقتة التي يمكن أن تساعدك في حماية ملفاتك.

خلال الأيام الأخيرة، تزايدت الشكاوى على منتديات مايكروسوفت حول حذف الملفات بشكل عشوائي، حيث ذكر أحد المستخدمين: “استخدمت برنامج Word، وفقدت ثماني ساعات من العمل”. ومع تتبع التقارير، اتضح أن الملفات التي تتعرض للحذف لها خصائص مشتركة.

تحدث المشكلة عند حفظ ملف يحتوي على الرمز # في اسمه أو عند استخدام امتداد ملف بأحرف كبيرة مثل .DOCX أو .RTF بدلاً من الأحرف الصغيرة. ويبدو أن هذا الخلل يؤثر على الإصدار 2409 من Word في Microsoft 365 فقط، ولا يشمل الإصدارات الأقدم، ومع ذلك يُنصح دائمًا بحفظ نسخ احتياطية للملفات.

أوضحت مايكروسوفت أن الحذف لا يحدث في كل الحالات التي تنطبق عليها هذه الشروط، حيث أن السبب الرئيسي يتمثل في إغلاق برنامج Word مع تلقي طلب لحفظ الملف، بدلاً من الحفظ اليدوي قبل الإغلاق.

إذا واجهت هذا الخلل، أول خطوة يجب القيام بها هي التحقق من سلة المحذوفات، وقد تجد الملف المحذوف هناك. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الحلول الوقائية التي يمكنك اتباعها:

احفظ الملفات يدويًا قبل إغلاق Word.

تجنب استخدام الرمز # في أسماء الملفات.

استخدم امتدادات الملفات بالأحرف الصغيرة.

انتقل إلى ملف > خيارات > حفظ في Word، وفعّل خيار عدم إظهار Backstage عند استخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

فكر في العودة إلى إصدار أقدم من البرنامج إذا استمرت المشكلة.

على الرغم من أن الخلل قد لا يؤثر إلا على نسبة صغيرة من المستخدمين، إلا أن فقدان الملفات يمكن أن يكون مشكلة كبيرة.

نأمل أن تعمل مايكروسوفت على إيجاد حل سريع، ولكن حتى يتم ذلك، يمكن لهذه الحلول أن تحمي عملك من الضياع.