جوجل كروم قد يتوقف عن دعم إضافة uBlock Origin

أصدرت جوجل تحذيرًا جديدًا لمستخدمي إضافة حجب الإعلانات uBlock Origin على متصفح كروم، حيث أشارت إلى أن الإضافة قد تُحظر قريبًا بسبب عدم توافقها مع مواصفات Manifest V3 الجديدة.

وفقًا لصفحة الإضافة في متجر كروم، يشير التحذير: “قد لا يتم دعم هذه الإضافة قريبًا لأنها لا تتبع أفضل الممارسات لإضافات كروم”. ويهدف هذا التغيير، بحسب جوجل، إلى تعزيز خصوصية وأمان المستخدمين.

بدأت جوجل في تحذير المستخدمين من هذه التغييرات منذ أغسطس، مع إشارة واضحة إلى أن الدعم لمواصفات Manifest V2 المستخدمة في الإضافة سيتوقف تدريجيًا، وهو ما دفع الشركة لتوصية المستخدمين بالانتقال إلى بدائل تدعم Manifest V3، مثل uBlock Origin Lite.

ومع ذلك، يشعر العديد من المستخدمين بالقلق من فقدان المزايا المتقدمة التي توفرها الإضافة الحالية، مشيرين إلى أنهم قد ينتقلون إلى متصفحات أخرى إذا تم تعطيل uBlock Origin.

مطور الإضافة، ريموند هيل، أوضح أن النسخة المخففة uBlock Lite ليست بديلاً كاملاً، حيث تقدم وظائف محدودة مقارنة بالإصدار الأصلي. ورغم هذه القيود، ستظل الإضافة متاحة على متصفحات مثل فايرفوكس وبريف، التي تواصل دعم Manifest V2.

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