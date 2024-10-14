تيك توك يواجه اتهامات بالتأثير السلبي على الصحة النفسية للمراهقين

كشف تقرير حديث صادر عن إذاعتي NPR و Kentucky Public Radio أن فريق تيك توك يدرك جيدًا تأثيرات التطبيق السلبية على الصحة النفسية للمراهقين والشباب.

جاء هذا الاكتشاف بعد أن رفع 14 مدعيًا عامًا في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد المنصة، متهمين إياها بالتسبب في أضرار نفسية للأطفال. وعلى الرغم من سرية الوثائق المقدمة للمحكمة، نجح بعض الصحفيين في الاطلاع على محتواها.

تُظهر الوثائق أن تيك توك يؤثر بشكل سلبي على قدرات التفكير والتحليل والذاكرة لدى الأطفال، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية وزيادة معدلات القلق. كما أشارت الدعوى إلى وجود ميزة في التطبيق تتيح للآباء التحكم في مدة استخدام أبنائهم للتطبيق.

ولكن، بحسب الوثائق، فإن هذه الميزة تقلل فقط من وقت الاستخدام بمعدل ضئيل يبلغ حوالي دقيقة ونصف في المتوسط، وهو ما يعتبر غير كافٍ. ورغم أن تيك توك يدعي أنه يعمل على تحسين الثقة العامة بالمنصة، تشير الأدلة إلى أن الجهود المبذولة في هذا الصدد محدودة وغير فعالة.

وفي تصريح من أحد ممثلي تيك توك، وصف نشر NPR لمحتويات الدعوى بأنه تصرف غير مسؤول، معتبرًا أن التقرير قدّم معلومات مضللة لعدم وضعها في سياقها الكامل.