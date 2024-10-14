باحث في ميتا: الخوف من تهديد الذكاء الاصطناعي للبشرية “محض ترهات”

أعرب يان ليكون، رائد الذكاء الاصطناعي والأستاذ في جامعة نيويورك، عن عدم اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي على وشك تحقيق مستوى من الذكاء يهدد البشرية. ويعمل ليكون كباحث رئيسي في شركة ميتا، وهو حاصل على جائزة “إيه. أم. تورنغ” المرموقة.

في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، رد ليكون على سؤال حول إمكانية أن يصبح الذكاء الاصطناعي ذكيًا بما يكفي ليشكل تهديدًا للبشرية، قائلاً: “عليكم أن تعذروني، لكن هذا كلام غير صحيح بالمرة”.

أوضح ليكون أن النماذج اللغوية الكبيرة الحالية تفتقر إلى قدرات أساسية، مثل الذاكرة المستمرة، والتفكير، والتخطيط، وفهم العالم الفيزيائي. وأكد أن هذه النماذج تظهر فقط إمكانية التلاعب باللغة دون أن تكون ذكية، مؤكدًا أنها لن تؤدي إلى الذكاء الاصطناعي العام الحقيقي.

ورغم أنه ليس مشككًا بالكامل في إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، إلا أنه أشار إلى الحاجة إلى أساليب جديدة لتحقيق ذلك. في هذا السياق، تحدث عن الجهود التي يبذلها فريقه في ميتا في مجال تحليل الفيديوهات من العالم الحقيقي كخطوة نحو تطوير هذه التقنية.

اقرأ > باحثون: الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدًا وجوديًا للبشرية

المصدر