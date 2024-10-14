آبل تخطط لإطلاق نظارة واقع مختلط بسعر 2000 دولار في العام المقبل

تستعد آبل لإطلاق إصدار جديد من نظارتها للواقع المختلط في العام المقبل، بسعر يبلغ حوالي 2000 دولار، وفقًا لتقرير جديد من بلومبرغ. هذه النظارة، التي تأتي بعد نظارة Vision Pro التي لم تحدث تغييرات كبيرة في السوق حتى الآن، ستكون أقل تكلفة مقارنة بسعر Vision Pro الذي يبلغ 3500 دولار.

من المتوقع أن تستخدم آبل مواد أقل تكلفة ومعالجًا أقل قوة لخفض السعر، بالإضافة إلى إلغاء خاصية EyeSight التي تعرض عيون المستخدم خارج النظارة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لتوسيع نطاق منتجات الواقع المختلط وجعلها أكثر وصولاً إلى المستهلكين.

إلى جانب ذلك، تخطط آبل لإصدار الجيل الثاني من Vision Pro في عام 2026، وهناك تقارير تشير إلى إمكانية تطوير نظارات ذكية تشبه نظارات Meta Ray-Ban وسماعات AirPods مزودة بكاميرات بحلول عام 2027!

كما تناول التقرير استراتيجية آبل في قطاع الأجهزة الذكية المنزلية، حيث تطوّر الشركة شاشة مشابهة لجهاز آيباد بتكلفة منخفضة، يمكن استخدامها في المنزل لمشاهدة التلفاز وإجراء مكالمات FaceTime واستخدام التطبيقات. ومن المتوقع أن يتبعها جهاز مزود بذراع روبوتية بسعر قد يصل إلى 1000 دولار.

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