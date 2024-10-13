نهاية دعم جهاز Surface Laptop Go الأصلي بعد أربع سنوات من إطلاقه

أعلنت مايكروسوفت عن Surface Laptop Go في أكتوبر 2020، الحاسوب المحمول الذي كان يُعتبر خيارًا اقتصاديًا ضمن سلسلة أجهزة Surface، مع سعر مغري يبدأ من 550 دولار. واليوم، بعد مرور أربع سنوات على إطلاقه، يصل الجيل الأول من هذا الجهاز إلى نهاية دعمه البرمجي.

كان الهدف من Surface Laptop Go تقديم حاسوب ميسور التكلفة مقارنة بالإصدارات الأغلى مثل Surface Laptop 3. وعلى الرغم من السعر الجذاب، فإن المواصفات التقنية للجهاز لم تكن قوية بما يكفي لإبهار المستخدمين.

ففي الطراز الأساسي، جاء الجهاز بمعالج Intel Core i5 من الجيل العاشر، وذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين eMMC تبلغ 64 جيجابايت.

لزيادة الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت والحصول على مساحة تخزين SSD أكبر لا تقل عن 128 جيجابايت، كان يتعين دفع 150 دولار إضافية، ما جعل الفرق السعري بينه وبين Surface Laptop 3 ضئيلاً، مع العلم أن الأخير يوفر تجربة استخدام أفضل من حيث الشاشة والمواد المستخدمة في التصنيع.

أحد المميزات التي تفرّد بها Surface Laptop Go كان مستشعر البصمة، حيث حل محل كاميرا Windows Hello في بعض الطرازات. لكن هذه الميزة لم تكن متاحة في الطراز الأساسي، إذ كان يتطلب شراء النسخة الأغلى التي تبدأ من 700 دولار للاستفادة من هذه الخاصية.

ورغم ذلك، حصل الجهاز على إشادة من العديد من المواقع التقنية بفضل تصميمه الأنيق ومستشعر البصمة السريع وحجمه الصغير المثالي للتنقل.

لكن كانت هناك ملاحظات سلبية تتعلق بعمر البطارية الضعيف، والشاشة ذات الدقة المنخفضة، وعدم توفر إضاءة خلفية للوحة المفاتيح.

واتفق الكثيرون على أن الطراز الأساسي لم يكن عمليًا، بل كان مجرد خطوة تسويقية تسمح لمايكروسوفت الادعاء بأنّها تقدم جهازًا بسعر 550 دولار.

دورة حياة Surface Laptop Go

لم يحظَ Surface Laptop Go بدورة حياة طويلة مثل الأجهزة الأخرى من نفس الحقبة. فقد استمر في تلقي التحديثات البرمجية لمدة أربع سنوات فقط، مقارنة بخمس سنوات لدعم Surface Laptop 3.

ومع ذلك، يظل الجهاز قابلاً للاستخدام، وسيستمر في تلقي تحديثات نظام ويندوز، بما في ذلك ويندوز 11، حيث إنه متوافق بالكامل مع التحديث الأخير Windows 11 24H2.

تم استبدال Surface Laptop Go بالجيل الثاني في 7 يونيو 2022، الذي حافظ على التصميم ذاته ولكنه تخلص من تخزين eMMC لصالح SSD بسعة 128 جيجابايت كحد أدنى.

وارتفع سعر الإصدار الأساسي من 550 إلى 600 دولار، وسيحظى الجيل الثاني بدورة دعم تستمر حتى 7 يونيو 2028، ما يمنحه فترة دعم أطول مقارنة بالجيل الأول.

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