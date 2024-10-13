شركة جرير تنفي اختراق أنظمتها وتؤكد سلامة بيانات العملاء

نفت شركة جرير للتسويق ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات التواصل وعناوين العملاء، مشيرة إلى أن فريق الأمن السيبراني لديها نفذ البروتوكولات الأمنية المعتمدة لمواجهة مثل هذه المواقف.

وأوضحت الشركة أنها استعانت بشركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني، مسجلة لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لمراجعة أنظمتها بشكل كامل.

وكانت الشائعات تشير إلى اختراق قواعد بيانات جرير وتسريب أكثر من 26 مليون مستخدم؛ تشمل الأسماء والعناوين والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف. وزعم المصدر أن الاختراق يشمل فروع الشركة في الكويت وقطر والبحرين والإمارات.

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اخبار منتشرة ان بيانات ٢٦ مليون شخص تسربت من البيانات المسجلة عند جرير تحوي الاسماء والعناوين والايميل، ولايوجد معلومة حول تسريب بيانات البطاقات

البيانات تم نشرها على احد المنتديات 🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️ https://t.co/KC6qt0PKcT — ادهم الغامدي – تيك فويس (@TechVoicenet) October 8, 2024

وأعلنت جرير في بيان نشرته اليوم الخميس عبر “تداول السعودية” أنه لم يحدث أي اختراق مباشر لقواعد بياناتها أو خوادمها، وأن أنظمتها لم تتعرض لأي هجمات برمجيات خبيثة أو فدية، وأكدت أن جميع أنظمتها تعمل بشكل آمن ودون انقطاع.

كما أوضحت الشركة أنها لا تحتفظ بأي بيانات دفع أو معلومات مالية للعملاء، مؤكدة عدم صحة الشائعات المتعلقة بتسريب تلك البيانات. وأشارت جرير إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الأمر في الوقت المناسب.

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